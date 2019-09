La viuda de un Guardia Civil rechaza saludar a Chivite: “No es bienvenida”

Esta mañana durante el homenaje que los vecinos y las autoridades le han dado en Leiza al guardia civil Juan Carlos Beiro asesinado por ETA en 2002, su viuda, María José Rama, ha declinado saludar a la presidenta de Navarra, María Chivite, y ha criticado con dureza que haya accedido al Gobierno de Navarra con la abstención de EH Bildu. Los hechos han ocurrido durante el acto al que han acudido la presidenta de Navarra y numerosas autoridades de la Comunidad foral, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de la Policía Foral y del Ejército.

Al comienzo del acto, han comunicado a la viuda que María Chivite estaba en el acto, pero María José Rama ha preferido no saludarla. "Para mi no es bienvenida ella aquí porque no está haciendo lo que debería y se junta con quien no debería. Igual que Uxue -Barkos-, pues ella. Yo con esa gente no, para mi no son gratos, que venga, que siga viniendo, que haga lo que quiera, pero sé que no viene de corazón y su conciencia no es la mía, con lo cual, para mi sobra", ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación al finalizar el acto.

María José Rama ha seguido en esta línea señalando que "nadie la invitó -a Chivite-, ella ha venido porque esto no es privado, es público, ha venido porque le ha dado la gana, yo estoy en mi derecho de saludarla o de no saludarla". "No piensa como yo. No la voy a saludar", ha señalado, para añadir a continuación "cómo pretendes que la vaya a saludar cuando está gobernando con etarras". "¿Con qué conciencia la saludo? El problema es de ella, que viene, yo no la quiero aquí para nada, nunca la tuve y nunca la necesitaré, lo siento mucho", ha afirmado. María Chivite, por su parte, ha preferido no hacer declaraciones a los medios de comunicación.