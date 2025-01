Lambán deja la política y renuncia a su acta de senador

El que fuera presidente de Aragón Javier Lambán deja la política activa e institucional. Según él mismo ha informado a través de un mensaje en su cuenta de la red social X -antiguo Twitter-, esta mañana ha presentado su renuncia como senador autonómico ante el presidente del Senado, Pedro Rollán. "Conste mi gratitud al PSOE de Aragón, que me propuso; a las Cortes de Aragón, que me nombraron y al Grupo Socialista en el Senado, por el trato respetuoso que me ha dispensado", ha señalado.

En clave interna, el movimiento de Lambán se produce solo dos días después de que Pilar Alegría, a la que estaba enfrentado, se haya proclamado oficialmente líder del PSOE en Aragón sin necesidad enfrentarse a unas primarias por incomparecencia de rival del sector "lambanista". El propio expresidente aragonés escribía un frío y escueto mensaje para felicitar a la también portavoz gubernamental y ministra de Educación. "Acabo de dar la enhorabuena a Pilar Alegría por su proclamación como nueva Secretaria General del PSOE-Aragón", dijo. Lambán pone fin así a su vida institucional, que según él mismo ha datado en1983 en el Ayuntamiento de Ejea, "guiado siempre por la vocación de ser útil a mi pueblo, a Aragón y a España" y ha avanzado que "desde otros ámbitos, seguiré haciéndolo".