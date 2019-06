Coalición Canaria dirá “no” a Sánchez si gobierna con Podemos

La portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha trasladado esta tarde al Rey la disposición de su formación de ayudar a gobernabilidad del país. Oramas ha sido la primera diputada en acudir a Zarzuela esta tarde, tras los cuatro representantes políticos que han abierto por la mañana la ronda de contactos con Felipe VI de cara a la investidura de Pedro Sánchez.

Tanto en el encuentro con el monarca como en su posterior comparecencia ante los medios en el Congreso, Oramas ha dejado claro que no avalará, ni con su abstención ni con un voto afirmativo, la investidura del líder socialista en el caso de que éste alcance un acuerdo programático con Podemos o conforme con el partido morado una coalición para los próximos cuatro años. De los representantes políticos que han participado en esta ronda de reuniones, Oramas es la única que ha dejado abierta la puerta a la celebración de unas nuevas elecciones generales en otoño ante la falta de acuerdos con los que cuenta actualmente Sánchez. De hecho, la portavoz de Coalición Canarias no ha podido ocultar su extrañeza ante el hecho de que los encuentros con el Rey hayan arrancado a pesar de que Sánchez no se haya reunido con ninguno de sus potenciales apoyos: “Es sorprendente que el día en que se inicia la ronda de consultas con el rey ni el PSOE, ni el presidente ni la portavoz parlamentaria se ha entrevistado con ninguna fuerza política”.

Antes que Oramas, por la mañana, visitaron el Palacio de la Zarzuela los representantes del Partido Regionalista de Cantabria, Compromís, Equo y Unión del Pueblo Navarro. Todos ellos, sin excepción, se han abierto a la negociación de la investidura de Sánchez siempre que el PSOE se comprometa a firmar un acuerdo con las distintas reivindicaciones que han esbozado estos partidos.

“No apoyaremos concesiones a los independentistas”

El diputado del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) José María Mazón ha sido el primero en acudir al Palacio de la Zarzuela a reunirse con el Rey, dentro de la ronda de contactos que se prolongarán hasta mañana para testar los apoyos con los que cuenta Pedro Sánchez de cara a su investidura.

Mazón ha planteado a Felipe VI las condiciones que pondrá al PSOE para apoyar su investidura: la defensa de los intereses de Cantabria y el cumplimiento de los compromisos con esta comunidad que los distintos gobiernos, tanto del PP como del PSOE, han ido aplazando. En este sentido, ha enumerado la necesidad de que Sánchez se comprometa a ejecutar el AVE desde Palencia a Santander, tramitar los pliegos informativos del tren entre Bilbao y la capital cántabra, así como a dar solución a cuestiones relacionadas, por ejemplo, con el pago de la deuda de Valdecilla o el apoyo a un área logística en La Pasiega. “No vamos a admitir en esta ocasión simples palabras. No nos vamos a dejar engañar una vez más”, ha destacado Mazón.

La otra condición que ha puesto el diputado cántabro encima de la mesa es la necesidad de que el próximo presidente del Gobierno no realice concesiones al independentismo. “Somos un partido constitucionalista. No queremos pactar con nadie que ponga en duda el Estado de las Autonomías”. Preguntado por esta cuestión, ha dejado la puerta abierta a apoyar a Sánchez aunque ERC se abstenga en la investidura, siempre que esta abstención no implique una contrapartida desde Moncloa: “Cualquier concesión a los independentistas que supere a la Constitución no la vamos admitir y votaríamos en contra. Pero es una decisión que no hemos tomado y que la Ejecutiva del partido tendrá que abordar”. Mazón, que ha reconocido contactos con los socialistas de cara a la conformación del gobierno autonómico en Cantabria, ha destacado la “buena relación” que ha mantenido con Adriana Lastra y Rafael Simancas en este arranque de la legislatura, aunque ha circunscrito esos primeros contactos a la constitución de las Cortes, sin vinculación, por tanto, con la investidura de Sánchez.