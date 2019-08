Marcos de Quinto afirma que en el Open Arms hay “algunos pasajeros bien comidos”

Estas palabras no fueron nada bien recibidas por los internautas de manera general. Leticia Dolera, actriz y directora española, se refirió a él en un escrito: “Marcos, no te concozco de nada, pero no me creo que dentro de ti no encuentres empatía hacia personas que, asustadas y desesperadas, se ven obligadas a huir de su país en condiciones inhumanas, poniendo en riesgo su propia vida. No son bien comidos, eso lo somos nosotros. Un saludo”. Otros únicamente se dedicaron a descalificarle (“Eres un miserable”, “Dice la rata inmunda esta”).

Lo que sí queda claro es que las palabras del ex vicepresidente de Coca Cola no han sido afortunadas. Hoy mismo, Matteo Salvini anunció la acogida de los menores inmigrantes que navegaban en el Open Arms “contra su voluntad”. En el barco se encuentran varadas más de 120 personas que buscan un sitio que pisar para huir del infierno que viven en sus países.