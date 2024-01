Margarita Robles: "Queremos saber toda la verdad de lo ocurrido"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, instó ayer a los compañeros de los dos militares fallecidos por ahogamiento durante unas maniobras acuáticas en la base militar de Cerro Muriano (Córdoba) a que digan «la verdad» ante el juez «sin reservas» y que cuenten «lo bueno y lo malo».

Robles se reunió con los integrantes de la ‘unidad de escuela’ de la que formaban parte los fallecidos el pasado 21 de diciembre en un embalse de la propia instalación militar, un lugar donde rindió homenaje al cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar y al soldado Carlos León Rico antes de acudir a la sede de la Brigada ‘Guzmán el Bueno’ X.

Tras dirigirse a los militares que están en el período básico de instrucción, entre los que se encontraban parte de los mandos del adiestramiento (el capitán que dirigía el adiestramiento fue relevado del mando de la unidad), acompañada del jefe del Estado Mayor del Ejército, Amador Fernando Enseñat y Berea, la ministra aseguró que quería transmitir «un mensaje contundente. Queremos que se esclarezca la verdad de lo ocurrido».

Por ello, justificó su petición a los testigos de los hechos para que cuando declaren ante el juez lo hagan «sin reserva alguna», contando «clarísimamente todo lo que ellos vieron».

La titular de Defensa vaticinó que el caso pasará a la jurisdicción militar, aunque no precisó el motivo por el que considera que deberá inhibirse el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, que es el que instruye el sumario por las muertes desde el día de los hechos. En todo caso, Robles señaló que con las declaraciones de los militares «el juez puede tomar las decisiones correspondientes y decir qué fue lo que de verdad pasó».

A su juicio, «el mejor homenaje que pueden prestar a sí mismos y al cabo y al soldado fallecidos es que se sepa la verdad».

También desveló que había hablado con la madre del soldado León y la mujer del cabo Jiménez, que le pidieron «que se llegara a la verdad».

«Les di mi compromiso, les di mi palabra de que, desde luego, vamos a colaborar con la Justicia sin reserva alguna», afirmó la ministra.

«La Justicia tiene que saber qué pasó y lo tiene que investigar. Y yo, que vengo del mundo judicial y creo profundamente en los jueces, estoy segura de que los jueces van a llegar hasta el final», subrayó la minnistra.

Con anterioridad, el general jefe de la Brigada, Ignacio Olazábal Elorz, y el coronel responsable del Regimiento de Infantería La Reina 2, Manuel Navarro González, que tomó el mando de esta unidad seis días antes del suceso mortal, habían explicado a la ministra el desarrollo de la Directiva del Período Básico de Instrucción. Esta norma rige la formación de los soldados profesionales que se incorporan a la Brigada, un proceso que dura entre siete y trece semanas, según el destino al que sea destinado el militar.

El ejercicio donde perdieron la vida el cabo y el soldado, en la sexta semana de instrucción, se denomina «cruce de paso de río». Comenzó a las 8:15 horas del 21 de diciembre con el traslado de los militares en camiones a la zona de maniobras y tras un desplazamiento a pie y un ejercicio anterior de paso subterráneo, la entrada en el embalse se produjo a las 9:00 horas.

Este apunte fue facilitado por el coronel Navarro, quien concretó que la actividad comenzó cuando ya era de día, uno de los datos hasta ahora no conocido.

La Unidad de Preparación Básica de la que formaban parte los fallecidos estaba integrada por 76 soldados, 72 hombres y cuatro mujeres, al mando de un capitán y de la que son parte dos tenientes como jefes de sección, cinco instructores, entre brigadas y sargentos, y diez auxiliares, cinco cabos y soldados con experiencia en la Brigada, según precisó el general Olazábal.

"Que ningún país le diga a España lo que tiene que hacer"

"Que ningún país, sea cual sea ese país, le diga a España lo que tiene que hacer", aseveró la ministra de Defensa haciendo alusión a la afirmación de Estados Unidos de que fuerzas españolas iban a participar en un contingente internacional en el mar Rojo. Robles aseguró que "no vamos a participar" en el caso de que la Unión Europea decidiese «una misión específica y propia", ya que, en este momento (España) "es el país que en primer lugar participa en misiones de la Unión Europea". También remarcó que "esa misión de la que hablan en el mar Rojo no está diseñada, sin perjuicio de lo que está haciendo Estados Unidos, que nosotros respetamos mucho", aunque "en ningún caso Estados Unidos pidió la autorización de España para participar". A su juicio, «se ha visto que no solo España, sino otros países no están participando, no sabemos qué misión es», y que, en todo caso, "España lo único que ha dicho es que trabaja en la misión Atalanta», en la que "nosotros vamos a seguir trabajando".