María Guardiola, sobre el hermano de Pedro Sánchez: "Tienen tal sensación de impunidad que no se preparan ni las mentiras"

La presidenta de la Junta de Extremadura, así como presidenta del Partido Popular extremeño, María Guardiola, ha acudido esta mañana a su primera entrevista en televisión, en el programa 'Espejo Público', de Antena 3, para ser entrevistada por la presentadora Susanna Griso.

Durante el 'Café con Susanna', la presidenta extremeña ha asegurado sentirse avergonzada por que Extremadura "abra informativos" por las informaciones relativas al caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por su presunta contratación irregular en la Diputación de Badajoz.

"Me da vergüenza y me molesta mucho que Extremadura sea noticia por esto", ha reconocido la mandataria popular, que ha arremetido contra el "hermanito" y contra los involucrados socialistas asegurando que "tienen tal sensación de impunidad que no se preparan ni las mentiras", en referencia a las presuntas contradicciones expuestas por David Sánchez durante su vista oral.

De esta manera, Guardiola ha asegurado que "es evidente" que el puesto se preparó "a medida" para el hermano de Pedro Sánchez, al que ha acusado que "poner el cazo a final de mes y no dejar ni un euro en Extremadura, porque se iba a tributar fuera (en Portugal)".

No obstante, la primera mujer que logró convertirse en presidenta de la Junta de Extremadura ha asegurado que el 'quid' del problema fue realmente que, debido a la tradición socialista de la Comunidad Autónoma, "el PSOE manejaba Extremadura como un auténtico cortijo y hacían y deshacían a su antojo", aunque no se ha atrevido a decir que el "enlace directo" para la "colocación" de David Sánchez en la Diputación de Badajoz fuese del secretario general del PSOE con Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación.

Responde a las acusaciones de injerencias de Génova

La presidenta de Extremadura ha sido preguntada por las declaraciones que durante la campaña electoral ofreció su asesor, en las que aseguró que antes de pactar un Gobierno de coalición con Vox, Guardiola estaría dispuesta a repetir elecciones.

Sin embargo, poco después se pudo escuchar que la presidenta popular no tuvo más remedio que pactar con los de Abascal porque recibió una llamada de Génova 13, la sede nacional del Partido Popular, en la que se le indicó que sí o sí tenía que dejar entrar a Vox en el Ejecutivo.

Ante estas acusaciones, la mandataria popular lo ha desmentido, asegurando que lo que hizo fue porque quiso, afirmando que, en caso de haber percibido cualquier tipo de injerencia en sus funciones, se hubiese marchado del partido y de su carrera por la presidencia autonómica.

De esta manera, ha respondido también a las acusaciones de Gallardo tras la ruptura de negociaciones de los Presupuestos Generales de Extremadura que, según el socialista, tenían un acuerdo cerrado para aprobarlos pero, tras una "llamada de Génova" en la que le dijeron a Guardiola que "no pactase con el PSOE", esta decidió romper las negociaciones, algo que la presidenta popular hanegado tajantemente.