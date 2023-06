María Sevilla fue condenada por secuestrar a su hijo e indultada por el Gobierno; él, acusado de malos tratos, fue absuelto

El ex marido de María Sevilla, la expresidenta de Infancia Libre, que fue indultada por el Gobierno, decidió el pasado año denunciar a la ministra de Igualdad, Irene Montero, por acusarle de “maltratador”, a pesar de haber sido absuelto por la Justicia. Una decisión que llegaba después de que la ministra morada no acudiera hace meses a un acto de conciliación.

Los abogados de Rafael Marcos estuvieron varios meses trabajando en la querella que presentaron en en octubre de 2022 y en la que denunciaban a la ministra de Igualdad por un delito de intromisión ilegítima al derecho al honor. En concreto, el exmarido de María Sevilla reclamaba a la ministra de Igualdad una cuantía de 85.000 euros por unas declaraciones que realizó el 25 de mayo de 2022 en el acto de inauguración de la nueva sede del Instituto de las Mujeres, donde presentó a Rafael Marcos como un maltratador tanto de su propio hijo como de su expareja. La ministra de Igualdad se congratuló en dicho acto de que el Ejecutivo concediera el indulto a María Sevilla y lamentó que las mujeres sufren “injustamente la criminalización y la sospecha por parte de la sociedad cuando lo que hacen es defenderse de la violencia machista de los maltratadores”.

El propio afectado se mostró convencido de que la denuncia prosperaría en el Tribunal Supremo porque se trata de una demanda “contundente y muy bien redactada”. “Quiero que se retrate”, explicaba, lamentando que la ministra no se presentara al acto de conciliación celebrado el pasado 13 de julio en el juzgado de Primera Instancia Número 35 de Madrid. Al tratarse de unas declaraciones realizadas en el ejercicio de su cargo como ministra del Gobierno, la demanda finalmente ha sido formalizada ante la Sala Primera del Tribunal Supremo.

El afectado, en conversación con este diario, lamentaba haber llegado a este punto, pero no quiso dar por zanjado el tema. Relataba cómo se sintió tras verse amenazado por la ministra de Igualdad. “Que alguien con tanta repercusión como una ministra te llame maltratador, y tú siendo anónimo sin poder defenderte. Me ha parecido una metedura de pata que me llame maltratador, sin base alguna”, lamenta.

En concreto, María Sevilla fue condenada a prisión durante dos años y cuatro meses de prisión por secuestrar a su hijo en 2019 y tener al menor en una finca de Cuenca sin escolarizar y sin contacto con su padre. Según la Fiscalía, la acusada se había instalado en diferentes puntos de España sin que el padre supiera donde estaba, “impidiendo con ello que el menor estuviera con su padre así como que este ejerciera los derechos y deberes inherentes a la custodia que le correspondían”.

Durante el juicio por la custodia del menor, Sevilla aseguró que su padre le golpeaba y que incluso había cometido abusos sexuales en su contra, algo que quedaría completamente desestimado al no probarse por parte de la Justicia. De hecho, el hijo de ambos aseguró que no era verdad y que la madre se lo había inventado.