Maroto no niega que haya habido más contactos con Aldama y señala a Ribera por hidrocarburos

La exministra de Industria, Reyes Maroto, ha comparecido este miércoles en la Comisión de Investigación del "caso Koldo" del Senado y ha evitado negar que haya tenido más contactos con el empresario Víctor de Aldama tras salir a la luz unos wasaps entre ambos. Además, Maroto ha señalado al Ministerio de Transición Ecológica, comandado por Teresa Ribera, por las licencias de la trama de los hidrocarburos.

Maroto, al ser preguntada por los senadores por si van a salir más mensajes en el curso de la investigación judicial en el marco del "caso Koldo", se niega a descartarlo. "No, no puedo decir ni que saldrán y que no saldrán. Por lo que se me trae aquí es por un mensaje. Y, como les digo, ese mensaje queda muy, muy acotado a lo que estoy diciendo y a lo que siempre he dicho", ha señalado Maroto, en referencia a la conversación de Whatsapp entre la exministra y Aldama sobre un proyecto turístico, que Maroto delegó en el director de Turespaña.

"El único contacto que yo he tenido con el señor Aldama se circunscribe a este proyecto que derivo a la persona competente, que era el director general de Turespaña", ha insistido la exministra, quien ha dicho que no sabe cómo el empresario obtuvo su contacto ya que ha negado que José Luis Ábalos le pusiera en contacto con él. En todo caso, también ha dicho que no puede consultar esos mensajes con Aldama, ya que ha dicho que los borró cuando dejó de ser ministra por la "criba" que hizo en el “volcado de contactos” cuando abandonó el Ministerio de Industria.

Asimismo, Maroto se ha desmarcado de la operación para conceder las licencias de hidrocarburos ya que ha asegurado que desconocía la reunión entre su exjefe de gabinete Juan Ignacio Díaz Bidart y Koldo García con empresarios de la trama. De hecho, ha señalado directamente a Teresa Ribera ya que ha señalado que la concesión de las licencias no dependían de su Ministerio. "Como digo, si hubo, no hubo reunión, lo desconozco. Y, en cualquier caso, como saben, la licencia de un operador, en este caso de hidrocarburos, no depende del Ministerio de Industria, depende de otro ministerio", ha afirmado.