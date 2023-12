Marta Lois, de Sumar, critica el discurso del Rey y publican un tweet con un grave error: "Felipe XI"

La portavoz de Sumar en el Congreso, Marta Lois, expresó su descontento con el discurso del Rey Felipe VI, tildándolo de "anclado en el pasado" y calificándolo como decepcionante. En sus declaraciones a los medios de comunicación durante la mañana de Navidad en Ourense, Lois destacó la falta de abordaje de los problemas que actualmente preocupan a los españoles.

Lois consideró que la intervención real fue restrictiva en cuanto a los derechos sociales y no reflejó adecuadamente la realidad constitucional. Además, expresó su desencanto por la falta de una dirección a "todo el país", lamentando específicamente que no se reconociera la "pluralidad y plurinacionalidad de nuestro país", especialmente en relación con los gallegos.

Lo curioso vendría horas más tarde, cuando desde la cuenta oficial de X (anteriormente Twitter) de SUMAR, publicaron un tweet donde exponían las palabras de la portavoz a la vez que nombraban al actual monarca como "Felipe XI".

Un grave error que ha dejado a todos boquiabiertos, o no tanto, y que refleja que ,antes de criticar, quizás se necesita más preparación y cultura para hablar de un tema con conocimientos. Las redes sociales se han llenado de críticas y comentarios como "Me despierto y ya vamos por Felipe XI, lo que hace la Navidad", "Jajajajajaja la clase de números romanos os la saltasteis igual que todas no?" o "Analfabetos".