Mayor Oreja sentencia al Gobierno de coalición progresista: "España está en caída libre por un plan suicida cuyo capitán general es ETA"

En una reciente conferencia, el exministro de Interior y ex eurodiputado popular, Jaime Mayor Oreja, ha vuelto a la escena pública para expresar sus críticas hacia el Gobierno de coalición progresista y varias legislaciones impulsadas durante su mandato. En este evento, que se llevó a cabo en el colegio concertado Cristo Rey de Madrid, ante una audiencia compuesta por cerca de 300 estudiantes de entre 14 y 17 años, Oreja compartió sus opiniones sobre la ley trans, la del aborto y la de eutanasia.

Lo más notable de la charla fue la reiteración de Oreja en una vieja línea del Partido Popular, sembrando dudas sobre la autoría islamista de los atentados del 11 de marzo de 2004, el 11-M, según cuenta El País. Esto se convirtió en un punto de discusión adicional en un evento que se enmarcó en la serie de iniciativas para conmemorar el próximo Día de la Constitución.

Durante su intervención, Mayor Oreja opinó que la actual situación de España no es culpa de la Constitución, sino de un "proyecto suicida" que incluye a la izquierda, socialistas, comunistas y nacionalistas, con ETA como su "capitán general". Según Oreja, este proyecto ha llevado a España a una "caída libre" y a una situación letal y suicida. “El hecho de que hoy España esté en caída libre no es por culpa de la Constitución, es por culpa de un proyecto de plan suicida que sumó a la izquierda, socialistas, comunistas y nacionalistas, cuyo capitán general es la organización terrorista ETA. Eso es lo que ha llevado a la situación en la que estamos. Es una caída libre en la que has decidido suicidarte. El proyecto que está mal gobernando España es letal y suicida”, sentenciaba el exministro.

El exministro del Interior del PP también planteó la idea de que la Constitución española debería haber incluido mecanismos de "contrapartida" para los partidos nacionalistas, lamentando que esto no se haya llevado a cabo y vinculando esta falta a la actual crisis del país. Además, cuestionó la autoría islamista de los atentados del 11-M, sugiriendo que su objetivo era cambiar el rumbo de España.

Mayor Oreja destacó que los problemas actuales de España no provienen de cuestiones económicas o fiscales, sino de un cambio de sociedad, pasando de una basada en fundamentos cristianos a otra que, según él, está "basada en la nada". En un llamado a la nueva generación, pidió que no imiten los errores de la suya y reflexionen sobre la pérdida de referentes y fe en la sociedad actual.