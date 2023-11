Jaime Mayor Oreja: «Una vez sea investido Sánchez, será una etapa traumática"

Se cumplen dos años desde el nacimiento de NEOS, una alternativa cultural creada para la regeneración moral y política de España. Surgió de «un diagnóstico» que identifica la raíz de los problemas que afectan a nuestro país, y al conjunto de países occidentales, “en la pérdida de los fundamentos cristianos que rigen la sociedad y su sustitución por una nueva moral relativista”. Hoy lunes, a las 19:30, en la Mutua Madrileña, presentará su «plan de acción» al que anima a todos a acudir. A finales de mes NEOS irá a Oviedo. Mayor Oreja, fundador de la plataforma, asegura que "todo forma parte de una estrategia: concienciar a una minoría, que ya no es mayoría, yque pase a la acción".





¿Qué iniciativas van a presentar en el acto?

Nosotros dimos a conocer en su momento un manifiesto y ahora presentamos un plan de actuación porque hace falta comprender el papel de la importancia de la importancia de los fundamentos y del sentido de la trascendencia en la sociedad en la que vivimos. Tenemos dos guerras simultáneas: una España rota en lo que significan sus fundamentos esenciales: somos incapaces de diagnosticar lascausas de las causas, tenemos una falta de referencias de fe, y nos quedamos siempre en las consecuencias, en el resultado y no entendemos lo que está pasando. NEOS busca hacer un esfuerzo para facilitar la participación de las personas que comparten nuestros fundamentos en una acción cultural para definir mejor las causas de nuestra "enfermedad”.





Amnistías, vulneración de la desigualdad, familias que no llegan a fin de mes... Neos dice que «hay esperanza». ¿La hay?

Primero, hay que comprender la raíz de la crisis,que no es una crisis política, ni económica, ni social, sino de fundamentos. Cuando un tiene una enfermedad hay que comprender el diagnóstico.

NEOS es la historia de una verdad. Dijimos hace años que había un frente popular en España, que esto era una crisis de fundamentos, que no habíamos derrotado ETA, sino que había un Gobierno que había pactado con ETA, y esa verdad ha quedado reafirmada hoy. Lo que necesitamos ahora es hacer un proyecto para pasar de un diagnóstico a más acción. Nosotros aportamos un grano de arena y queremos que los españoles tomen conciencia de la gravedad que vivimos. Habrá que cambiar de actitud personal.

«Bildu no existe, es ETA. El proceso les está llevando al poder y están derrotando al PNV»

¿Qué pueden hacer las personas para dar esa batalla sin estar en el poder?

Esta es una batalla cultural y las personas tienen todo que decir, pero no es rápido. No hay soluciones mágicas. Habrá una generación que no tiene que cometer los mismos errores que hemos cometidos:el desprecio por la fe, por la familia, por el matrimonio...

Hay muchas faltas de fundamento y desprecios que han ocasionado esta crisis que vivimos. Occidente vive un final de una etapa; vamos a vivir en un lugar donde la crisis se ha hecho caricatura; cuando Puigdemont determina el futuro gobierno, cuando se pacta con ETA... Tantas cosas que son caricaturas de la crisis. La historia nos demuestra que siempre hay esperanza.

¿Qué espera que ocurra tras la Ley de amnistía que negocia Sánchez?

Vamos a vivir una situación donde vamos a vivir el final de una etapa en España. Esto es un camino hacia el suicidio, el final de una etapa que arranca con la reconciliación y la Constitución. Como estamos viviendo una transición del crimen determinante que vivimos en España o una mentira que es más difícil de combatir incluso que el crimen. Vamos a vivir un desenlace que aún está por ver y creo que no durará mucho tiempo lo que hay. Una vez que sea investido Sánchez, esa etapa será traumática. No hay profeta que pueda determinar lo que pasará, pero sí diagnósticos. Ha pasado el proceso lógico de lo que estaba pasando cuando se hizo el pacto de ETA con Zapatero.

"Dicen que hay que hacerlo todo dentro de la Constitución para matar la Constitución"

¿Entiende que EH Bildu solo haya pedido una foto para dar su apoyo a Sánchez o hay algo más?

Bildu, no existe. HB no existió nunca. Lo único que existe es ETA. Hoy –la izquierda abertzale– no son los herederos de ETA, es ETA y ha pactado hace tiempo el proceso que para ellos es el poder. ETA sabe, que cuando lleguen las elecciones vascas, si gana el frente de izquierdas, o sea, ETA, Sumar y PSOE, harán un lehendakari del frente popular vasco. Podrá ser incluso del PSOE, o será de ETA, pero lo que gobernará es el frente. Los que dicen que va a gobernar el PNV con el PSOE creo que se equivocan. El PSOE sobre todo está en el frente y el capitán general del frente es ETA. El proceso les está llevando al poder, no es la foto lo que han ganado, están ganando el poder y con eso está derrotando al PNV y lo va a reemplazar.

¿Le sorprende que en la subasta de la amnistía no la pidan también para sus presos?

No, no me extraña. Ellos saben que ya tienen resuelto el tema de los presos y la competencia, en poco tiempo, estará en sus manos. Su objetivo es el poder y la autodeterminación. Puigdemont la quiere porque es un prófugo de la justicia, pero la amnistía no la pedía ERC, pedía el indulto. ETA no necesita la amnistía, lo que necesita es el poder y, que desde el poder se avance hacia la autodeterminación y avanzar en la ruptura de España.

"Ahora la mentira lo preside todo"

¿Cree que la Constitución está en peligro?

La Constitución, su espíritu, ha muerto desde el momento en el que ETA, ERC, Bildu y PSOE hacen un frente popular o una asociación letal de izquierdas; eso es la muerte de la Constitución. La Carta Magna fue la reconciliación de la derecha y la izquierda. Eso fue la Transición y han matado su espíritu. Ahora la mentira lo preside todo. Dicen que hay que hacerlo todo dentro de la Constitución para matar la Constitución. Le han hecho a España un «jaque», y dependerá de la toma de conciencia de los españoles, de los resultados de elecciones sucesivas para que ese disparate sea derrotado con la democracia y en las urnas.

¿Por qué ha calado la propaganda de la izquierda y el miedo a que gobierne la derecha y no hay miedo a Bildu, ni a los independentistas?

Hay una izquierda social que lo que quiere siempre es que pierda la derecha. Hay un sentimiento de vendetta, de ruptura, de odio y siempre les han dado igual las alianzas. Todo el mundo podría imaginarse lo que iba a pasar. Habrá situaciones no esperadas, sobresaltos, errores que van a cometer. Creo que esa prevalencia de los catalanes en el actual proyecto les pasará una factura hasta el punto de que puede dejar al partido socialista tiritando y llevarle a la destrucción.