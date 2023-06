La mejor parte de Sumar es para IU, Más Madrid, y los comunes

El equipo de fútbol ya está completo. Sumar ya se ha registrado ante la Junta Electoral Central como coalición para presentarse a las elecciones generales. Un camino tortuoso, lleno de ruido y de última hora. Todo lo contrario a lo que había prometido la vicepresidenta Yolanda Díaz durante la gira autonómica que había emprendido con el objetivo de «escuchar» las propuestas de la ciudadanía.

Durante nueve días, el equipo de Yolanda Díaz ha negociado con más de una quincena de formaciones políticas. Finalmente, el resultado ha sido de 15 partidos dentro de Sumar y dos negociaciones fallidas –Adelante Andalucía y Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía–. Una negociación que ha demostrado que, al final, a pesar de que Yolanda Díaz haya asegurado en varias ocasiones que a ella no le interesa la vida interna de los partidos ni la lucha por el poder político, al final la «pelea» ha sido la de siempre, por los sillones. «Sumar no solo es un acuerdo entre partidos, es un proyecto que mira al futuro. De esto va el futuro. El resto son cuestiones que merecen atención pero que no son importantes», dijo esta misma semana. La batalla final con todos los partidos, ha borrado de facto este argumento.

De los quince partidos que integran Sumar, quienes mejor reparto se han llevado han sido Más Madrid, IU y los comunes. Los de Ada Colau han logrado seis puestos, los de Garzón tres, mientras que la formación de Mónica García tres y uno para Errejón y Compromís dos.

En primer lugar, Más Madrid ha cerrado un pacto con el que logra los puestos 3,4,7 y 10 de la lista por Madrid. Más País del exdirigente de Podemos, Íñigo Errejón, también ha logrado un acuerdo con Sumar y finalmente irá de 4 por Madrid.

Compromís ha logrado incluir su nombre en la coalición en Valencia. Se llamarán «Compromís-Sumar: Sumem per Guanyar», y en el reparto de listas, los valencianistas podrán designar el primer y segundo puesto por Valencia al Congreso, así como el 2 y el 4 por Alicante. El nombramiento del cabeza de lista en esta circunscripción y también el número 3 correrá a cuenta de la plataforma de Yolanda Díaz. En el caso de Castellón, el número 1 será una persona de consenso que ambas fuerzas acuerden, y el 2 podrá nombrarlo Compromís. Los comunes tendrán una alta representación en las listas por Cataluña, hasta seis puestos.

Podemos denuncia que Sumar le ha ofrecido puestos con los que no se asegura su representación en el Congreso. De hecho, según los datos que maneja el partido, la coalición se quedaría con unos 20 diputados.

Los números de salida que Díaz ha ofrecido a Belarra son el 1 por Navarra; 1 por Guipúzcoa; 1 por Cádiz; 1 por Murcia; el 5 por Madrid –para Belarra–; el 4 por Barcelona y 1 por Canarias.

IU ha logrado el número 1 por Córdoba, Málaga y Tarragona; e irán de número 2 por Sevilla y 3 por Valencia. Uno de los puestos en Andalucía será ocupado por el líder del PCE, Enrique Santiago. El líder de IU, Alberto Garzón, dio un paso atrás para facilitar la «renovación de las caras políticas» y la portavoz del partido, Sira Rego, ha renunciado a concurrir en las listas «para facilitar que haya presencia de otros compañeros de otros territorios en las listas».

A La Chunta Aragonesista le corresponderá el primer puesto de la lista por Zaragoza. Drago, la plataforma del exdiputado morado Alberto Rodríguez liderará la lista por Tenerife. Mientras que todavía se desconocen los puestos para Batzarre, Equo Verde, Alianza Verde, Més per Mallorca, MÉS Por Menorca, Iniciativa por Asturias s e Iniciativa del Pueblo Andaluz.