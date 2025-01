Moncloa trata de ocultar su falta de previsión por la ausencia del Rey en el acto de inauguración por la muerte de Franco

El Gobierno había puesto en un brete al Rey Felipe VI al tener que decidir entre sí asistir al evento que da el pistoletazo de salida a los más de 100 actos que se celebrarán en este año para conmemorar los 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco que organiza el Gobierno o, por el contrario, mantener su agenda ante la ineludible cita de entregar las cartas credenciales a los nuevos embajadores.

En Moncloa han presionado en los últimos días a Zarzuela, asegurando incluso que daban por hecho que el Rey asistiría si su agenda se lo permite. Sabiendo de antemano, que el Rey no podía acudir. Esto no ha pasado desapercibido en un momento en el que las relaciones entre Zarzuela y el Gobierno no pasan por su mejor momento debido a los ataques del Gobierno a la Casa Real por la ausencia de los Reyes a la misa de inauguración de Notre Dame en País, su visita a Paiporta sin el visto bueno del Gobierno, entre otras circunstancias. Ha sido el Gobierno quien ha desvelado la incógnita a medio día de este viernes, y no Zarzuela como suele ser habitual. Fuentes gubernamentales han informado de que el Rey "no asistirá por razones de agenda y se sumará a la iniciativa del aniversario participando en varios de los actos previstos como la visita institucional a los antiguos campos de concentración de Auschwitz y Mauthausen o el evento que conmemorará el importante papel que jugó la monarquía en la Transición", explican las mismas fuentes. De esta manera, el Gobierno trata de tapar su falta de previsión a agendar el acto de inaugración un día en el que contemplaban que el Rey no podría acudir cuando, supuestamente, querían que estuviese presente.

La Casa Real había recibido hace días una invitación como todas las autoridades del Estado para acudir al evento que se celebrará en el Museo Reina Sofía. Sin embargo, desde Zarzuela han evitado confirmar su asistencia, de momento. Ha sido Moncloa quien ha desvelado también que el Rey y el presidente del Gobierno despacharon este asunto en esta misma semana y han podido "constatar su alineamiento al respecto". Felipe VI ha mostrado en diversas ocasiones su sensibilidad hacia los valores democráticos y el reconocimiento del pasado. Durante su reciente discurso en el Parlamento italiano, el Rey destacó la importancia de «no repetir los errores del pasado» y abogó por la defensa de los derechos humanos, la igualdad y el Estado de derecho, valores que la democracia española ha consolidado en estos cincuenta años.

Un acto, el del Rey, difícil de mover puesto que supone que éstos retrasarán el ejercicio de sus funciones en el Cuerpo Diplomático. Además, los embajadores que no hayan entregado sus cartas credenciales al Rey no podrán asistir a la recepción al Cuerpo Diplomático que los Reyes ofrecen a principios de año en el Palacio Real. Se da la circunstancia de que este año esta recepción se celebra un día después de la recogida de credenciales, el 9 de enero. Por lo que no hay margen para celebrar la cita con los nuevos embajadores o se les ocsasiona un perjuicio evidente.

El PP ya confirmó que no asistiría a los actos, después de confirmar que Moncloa había contactado personalmente con la jefa de gabinete del líder de la oposición para trasladarle la invitación. Los populares no están de acuerdo ni en la fecha ni en el fondo. En el PP critican haberse enterado de la organización de los actos por los medios y después por un email y creen que si Moncloa quisiese contar con el PP habría convocado a Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa para presentarle la iniciativa. "El Gobierno está desesperado y el comodín de Franco se les hace más necesario que nunca. Cualquiera recordará que Franco murió en la cama un 20 de noviembre de 1975, no sé qué se celebra el 8 de enero del 2025, supongo que la flebitis que padecía el dictador", aseguró tras conocer el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado.