Moncloa da protagonismo a Sumar para proyectar continuidad del Gobierno

La rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros es el mejor escaparate del Gobierno. Son habituales los mensajes directos desde la mesa, pero también los velados y el simbolismo de las comparecencias tiene una lectura propia. Este altavoz sirve para proyectar y para invisibilizar. Por ello, no ha pasado desapercibido que solo 24 horas después de que Yolanda Díaz decidiera dejar todos sus cargos orgánicos, generando un clima de cierta incertidumbre en el Ejecutivo, donde sí continuará como vicepresidenta y ministra de Trabajo; Moncloa haya considerado oportuno que sean dos ministros de Sumar, el de Cultura y portavoz del partido, Ernest Urtasun, y el de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, quienes comparezcan tras la reunión del Gabinete. Se busca dar imagen de continuidad y normalidad. Tras las elecciones europeas, el mensaje es claro: "Hay Gobierno y legislatura para rato".

La crisis de la izquierda alternativa que ha desembocado con la dimisión de la líder de Sumar busca ser encapsulada a nivel orgánico y que no tenga consecuencias en el Ejecutivo de coalición. Limitarla a este nivel, aunque en Moncloa no ocultan que su decisión ha generado cierto estupor, porque abona las tesis de la oposición de que la coalición está "en descomposición". La imagen que se quiere proyectar es que no habrá réplicas dentro de La Moncloa de la inestabilidad de Sumar y, de momento, tampoco fisuras dentro de la interlocución entre PSOE y Sumar. "La prioridad de la vicepresidenta es centrarse en gobernar y en seguir mejorando la vida de los españoles. Desplegando la agenda social", ha confirmado Urtasun. Mientras que se ofrece esta imagen de unidad, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz se encuentra en Suiza, donde asiste para participar en la 112ª Conferencia Internacional del Trabajo.

Desde la parte socialista, la ministra portavoz, Pilar Alegría, ha trasladado todo su "respeto" a las decisiones del ámbito interno de las formaciones políticas que componen la coalición. Más allá de ese respeto, ha querido hacer una "reflexión" sobre la "cultura democrática" de los partidos de izquierda que suelen "abrir procesos de reflexión y lecturas sosegadas de los procesos electorales y abren fases de fortalecimiento de las organizaciones". Además, Alegría ha querido puntualizar que "el Gobierno tiene una hoja de ruta muy clara, que vamos a desarrollar durante toda la legislatura".

Pese a que Sánchez ha llevado a cabo una indisimulada campaña de "voto útil" en las pasadas elecciones europeas, para conseguir desactivar el "plebiscito" que había planteado Alberto Núñez Feijóo, en Moncloa son conscientes de que no les interesa ahogar electoralmente a sus socios, porque necesitan un espacio vigoroso a su izquierda para poder plantear una suma alternativa al "dragón de tres cabezas" que representa la derecha. Por ello, en Moncloa no se plantean un adelanto electoral, tal como publica hoy este periódico. Los partidos que componen el Gobierno necesitan tiempo y el presidente se lo va a dar. Tiempo para revitalizar la izquierda y tiempo para que las propias federaciones socialistas vuelvan a ser competitivas a nivel territorial.

El objetivo del Gobierno es trasladar una imagen de proactividad legislativa y tiene previsto volver a reactivar la agenda de reformas que había quedado paralizada por el calendario electoral. El culmen de esta agenda serán los Presupuestos y el paquete de medidas de regeneración democrática anunciadas por el propio Sánchez tras su periodo de reflexión. Entre las iniciativas anunciadas hoy por el Consejo de Ministros está la creación de una comisión interministerial para avanzar en la resignificación del Valle de Cuelgamuros -antiguo Valle de los Caídos), en el que estarán concernidos desde el titular de Memoria Democrática, hasta los de Justicia, Hacienda, Trabajo, Transición Ecológica, Ciencia e Innovación, hasta Vivienda y Transportes.

Podemos se borra

Si bien el Gobierno busca las mínimas interferencias en la labor legislativa del Gobierno por la crisis de su izquierda, mientras, actores de todas las fuerzas políticas llaman a una reflexión del espacio para reunificarlo de cara al futuro. Conscientes de que la división de voto puede pasarles factura de cara a unas futuras elecciones generales y ello, dejaría en duda la posibilidad de retener el Gobierno. Desde el PSOE llaman a Sumar y Podemos a "resolver sus cuitas internas". Una unidad de la que no quiere oír hablar los morados, que ya ha dejado claro que "ha pasado página" y tendrá voz propia en el futuro, en su intento de reconstrucción del partido tras el empuje que le ha otorgado los dos europarlamentarios conseguidos el 9J. En el momento más inmediato, la izquierda que está ligada a Sumar, sí coincide en que hay que proteger el gobierno de coalición. IU ha sido el partido que primero ha defendido la labor de Sumar en el Ejecutivo y se ha mostrado a favor de defender la relación con los socialistas.