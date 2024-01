Moncloa reconoce que blinda a Puigdemont al excluir el terrorismo cuando haya "violaciones graves de derechos humanos"

El Gobierno reconoce la cesión a los líderes independentistas en la ley de amnistía en cuanto a su exigencia de amnistiar el delito de terrorismo durante el procés. Lo hace tan solo una semana después de asegurar que amnistiar el terrorismo era una "línea roja" y de defender que el terrorismo quedaba "exceptuado" de la ley. PSOE y Junts han pactado una enmienda transaccional en la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados en la que continúa apareciendo el delito de terrorismo como excluido de la amnistía pero solo en los casos de "violaciones graves de derechos humanos". Así, éstas quedan reguladas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la protección de Derechos Humanos y en el derecho internacional humanitario, es decir, matar o torturar queda exceptuado de la ley como violación grave de derechos humanos.

El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, defendió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que los cambios en la ley de amnistía son "enmiendas técnicas" y aseguró que el terrorismo, "cuando supone violaciones graves de derechos humanos" no puede ser amnistiado. Con la enmienda "técnica" pactada, desaparece de la primera lectura el hecho de que se atengan a sentencias firmes puesto que no hay ninguna sentencia firme sobre los líderes independentistas en el caso del procés sobre Tsunami o CDR. El ministro ha dejado claro que el artículo 2 de la Directiva Europea es el que marcará que casos quedan o no amnistiados. De esta manera, con la enmienda introducida a petición de Junts, el Ejecutivo le explica directamente al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que el caso del expresident catalán, Carles Puigdemont es amnistiable.

Según el ministro de Justicia, el Gobierno, en su negociación con Junts, no se ha saltado ninguna línea roja. "Lo que es una línea roja es que el terrorismo esté exceptuado. Hemos garantizado su seguridad jurídica adaptándolo a los convenios europeos. No solo hemos mantenido el terrorismo exceptuado, sino que hemos mejorado el artículo", ha defendido. "Se mantiene el terrorismo como delito siempre que suponga violación de derechos graves. Dijimos que el terrorismo quedaba fuera de la ley y queda fuera de la ley cuando corresponde a derechos humanos".

El ministro ha dejado claro que el artículo 2 del convenio europeo “quedan fuera cuando supongan delitos graves. Son los jueces los que tendrán que aplicar la ley de amnistía y valorarán”, ha asegurado para después acotarlo a los comportamientos relacionados con el procés. Fuentes gubernamentales reconocen que el artículo 2. d de la ley de amnistía generaba inseguridad jurídica, porque era el que hablaba de la sentencia firme para ser amnistiado. En el Ejecutivo reconocen abiertamente que la ley de amnistía amparará los delitos de terrorismo "que no sean graves", pero no el terrorismo "que todos conocemos".

Fuentes socialistas también inciden en que con la enmienda aprobada hoy se garantiza que "los casos de terrorismo más graves no se amnistíen", por lo cual, podría aplicarse a los investigados y condenados por delitos de terrorismo relacionados con el procés siempre que sus acciones no hayan causado "violaciones graves de Derechos Humanos".