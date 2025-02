Monedero contaba en sus clases detalles sexuales de Iglesias

Las clases de Juan Carlos Monedero no se ceñían solo al temario de su asignatura de «Ciencia Política: Instituciones y estructuras de decisión» en la Universidad Complutense de Madrid. Uno de los estudiantes que estuvo hace más de un lustro en su aula explica a LA RAZÓN que el fundador de Podemos relataba historias sexuales de su amigo Pablo Iglesias delante del resto de los alumnos. «Las contaba sin venir a cuento para alimentar la curiosidad del público. Los que estábamos allí para aprender se lo reprochábamos porque no nos importaba», afirma este antiguo universitario que, en la actualidad, está lejos de las aulas de Somosaguas. «Muchos profesores conocían nuestras quejas, pero no hicieron nada», añade, indignado.

Las historias que relataba Monedero tenían como protagonistas a sus compañeros de Podemos. Uno de los personajes recurrentes era Íñigo Errejón, al que le consideraba el que más ligaba del grupo. No se quedaba ahí. Otra de las figuras públicas de la que hablaba era Pablo Iglesias. Del exvicepresidente contaba un chascarrillo que había tenido lugar años atrás en un bar de Lavapiés. El exmilitante de Podemos afirmaba que a Iglesias una alumna le había emplazado a irse al baño con él. Ante el susurro que se hizo en la clase de la Universidad Complutense, Monedero intentó quitar hierro al asunto. Se da la circunstancia de que la chica que protagonizó esta historia relató el incidente de forma totalmente opuesta.

Esta mujer quiso dar la cara para sacar a la luz la «doble moral de Podemos y el feminismo radical». Según su relato, los hechos ocurrieron en noviembre del año 2010 cuando estaba con unos amigos en el bar «La Huelga» de Lavapiés. En este local se encontró con Monedero, que era su profesor en la Complutense, Iglesias y una tercera persona a la que no conocía. Después de entablar una conversación, el actual docente universitario le pasó la mano por la cintura. «Era muy tocón», afirmó en un testimonio que coincide con el resto de alumnos con los que ha contactado LA RAZÓN.

La mujer se sintió «acorralada» por Pablo Iglesias, quien le llegó a decir, según su testimonio: «Voy al baño a refrescarme, te espero ahí». Una versión de la noche que es diametralmente opuesta de la que se vanagloriaba Monedero en su clase. Precisamente, el antiguo alumno del fundador de Podemos explica a este diario que, a pesar de los comentarios y de las vejaciones que profería, tenía mucho respaldo entre los grupos de estudiantes y también entre el claustro. «No entiendo cómo no hicieron nada antes cuando sabían todo lo que se cocía en las clases», expresa resignado. Era tal la situación que incluso, ante las quejas de algunas chicas, otros estudiantes inscritos en su asignatura hacían la vista gorda o justificaban en privado la actuación de Monedero. «Los rumores sobre denuncias siempre han estado ahí. Nunca se habían formalizado hasta ahora», añade este antiguo universitario.

El foco mediático se ha puesto en el profesor Monedero tras conocerse que la Complutense abrió hace semanas un «expediente de información reservada», después de recoger una denuncia de una alumna por presunto acoso sexual. La estudiante se acogió al Protocolo de Actuación contra el Acoso sexual y/o Sexista de dicha universidad, según las fuentes consultadas por este periódico.

Estas denuncias, habitualmente en la Complutense, cuando se considera que pueden ser objeto de sanción son trasladadas a Inspección de Servicios. Este organismo será el encargado de decidir en el ámbito universitario. También se puede barajar la posibilidad de elevarlo a la Fiscalía Provincial de Madrid.

Después de conocerse los hechos y de estar una semana en el ojo del huracán, Monedero publicó un mensaje en redes sociales. «Llevo doce años, desde que fundamos Podemos, sin un solo mes de mi vida sin querellas y juicios, todos archivados, todos basados en denuncias falsas, rumores, que alguien había contado a alguien, que he escuchado, que me han dicho… todos orquestados para hacer daño», explicó. Un comentario que se redactó antes de hacerse público el expediente abierto por su labor educativa. Las denuncias públicas sobre las prácticas excesivas de Monedero llevan difundiéndose desde el pasado mes de octubre. Sin embargo, la denuncia universitaria es la primera que se ha formalizado.