Mónica García: de su sonado falso doctorado a Ministra de Sanidad

En un sorprendente giro, Mónica García, hasta ahora política de Más Madrid, ha sido nombrada como la nueva Ministra de Sanidad. Sin embargo, este nombramiento ha vuelto a sacar a la palestra el nombrado caso del falso doctorado que García exhibió en su biografía hasta marzo de 2021. El documentoque fue eliminado antes del inicio de la campaña electoral de 2021, estuvo presente en la web de Podemos durante su etapa como diputada de 2018 a 2021. En dicho currículum, se indicaba que García era licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Anestesiología, con doctorado y máster en Gestión Clínica.

El equipo de la candidata alegó que se trató de un "error" del equipo de comunicación en ese momento y que la información era "antigua". Aunque admitieron que García tenía cursos de doctorado que le sumaban puntos para el MIR, afirmaron que "nunca se ha dicho que ella tenga un doctorado". La eliminación de la falsa titulación se justificó, según el equipo de García, para evitar confusiones.

Mónica García, quien ingresó en política en 2015 como activista de la marea blanca, había participado en numerosas manifestaciones contra el Gobierno del PP como portavoz de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM). Sin embargo, su entrada en la política no estuvo exenta de controversia, ya que falsificó su currículum con un doctorado que no poseía.

El falso doctorado estuvo presente en varias páginas web entre 2018 y 2021, incluyendo la web electoral utilizada para las "autonómicas de 2021". Más Madrid indicó en su momento que esta página ya no era utilizada y no tienía validez. El equipo de García sostuvo que no fue ella quien redactó ni revisó las biografías en cuestión. La información oficial que al final se usó para la campaña del 4M de 2021 se basó en su ficha de diputada en la legislatura (2019-2021), donde solo se menciona un máster en dirección médica y gestión clínica por la Escuela Nacional de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III.