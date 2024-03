El PP niega falta de unidad en torno a la candidatura de Fernández en Cataluña

La vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP, Noelia Núñez, ha declarado hoy, en relación con la elección de Alejandro Fernández como cabeza de lista de este partido en las próximas elecciones catalanas, que "nunca ha estado entredicho la unidad del PP en Cataluña".

"Tenemos que lograr la unidad no ya del PP, sino de los constitucionalistas" en torno al único partido que ha dicho no a la Amnistía y dirá no al referéndum de autodeterminación, ha añadido la dirigente del PP en un entrevista realizada esta mañana en RNE.

Además, Núñez ha advertido que la negociación sobre la celebración del citado referéndum ya está en marcha, en contra de lo que ha negado ayer mismo la vicepresidenta María Jesús Montero.

Respecto a la negativa expresada por Montero, Núñez ha señalado que "desgraciadamente, esa película ya la hemos visto, la misma señora Montero decía, como el resto del PSOE, que la Amnistía no era posible, que era inconstitucional, y lo dijeron hasta dos días antes del 23J, pero después, aquello que no era posible se ha convertido en la primera ley que han llevado a Las Cortes".

"Los independentistas ya están negociando con el PSOE el referéndum" y "el único candidato que representa los valores constitucionalistas es Alejandro Fernández, con él tenemos que conseguir la unidad de esos catalanes que no quieren lo que ha pasado en España y en Cataluña", ha señalado también.

Núñez se ha referido también a la posible renovación del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces y, en relación con el bloqueo de las negociaciones entre PSOE y PP con ese fin, ha expresado que con la actitud del PSOE de "colonizar las instituciones" va a ser "complicado".

"Queremos que los jueces elijan a los jueces, no queremos que el PSOE colonice las instituciones, como sucede en el consejo de RTVE, donde ha puesto de presidenta provisional a una militante socialista o en el CIS", ha dicho.

"Veremos con todo este proceso electoral qué ocurre, al final de este camino de elecciones vascas y catalanas están la elecciones europeas. Nuestra intención es avanzar en la despolitización, si el PSOE no está por esa labor, no habrá entendimiento", ha anunciado.