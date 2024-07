La nueva declaración de Begoña Gómez eclipsa el plan de regeneración de Pedro Sánchez

El Gobierno trata de blindar todo lo que tenga que ver con el entorno del presidente, pero ello no significa que no impere la preocupación. Más después, de que el magistrado Juan Carlos Peinado suspendiera la comparecencia de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, a petición de su abogado para estudiar con tiempo la última querella de Hazte Oír, que no se le había notificado a la parte, de antemano. Ahora, la sensación que impera es la de que el proceso se alarga y ello terminará desgastando de manera incontrolable al Ejecutivo.

Así, en Moncloa hay, a la vez, preocupación y pérdida de paciencia ante la losa que supone que la causa se alargue –ahora hasta el 19 de julio–. El Ejecutivo esperaba ya cerrar una etapa ayer con la comparecencia de la esposa del presidente del Gobierno ante la convicción de que «no hay nada» opaco en los negocios de la empresaria. Sin embargo, estratégicamente en el Ejecutivo ya se hace un recorrido sobre cómo este asunto seguirá minando la moral del presidente del Gobierno y cómo la oposición usará el asunto en los próximos días. De hecho, en lo más inmediato, el presidente del Gobierno acudirá al Congreso de los Diputados el próximo 17 de julio –dos días antes de que declare Begoña Gómez ante el magistrado Juan Carlos Peinado–a explicar el plan de regeneración democrática anunciado por él mismo y ahí el principal partido de la oposición no desaprovechará la oportunidad para cuestionar al presidente ante la próxima citación de su esposa. Todo en el marco de una comparecencia a la que el Ejecutivo le daba máxima importancia, como revulsivo político después del «punto de inflexión» anunciado por Sánchez, que no terminaba de concretarse y por el que había recibido ya avisos por parte de sus socios, quienes reclamaba ya medidas. Ese día en el Congreso por fin se iban a materializar las medidas de regeneración anunciadas, que pasan por un mayor control a los medios de comunicación y un intento de señalar y frenar la financiación de algunos medios nada afines con la línea de Moncloa, a los que señalan como «pseudomedios». Ahora, el efecto de los anuncios quedará eclipsados por la comparecencia de Begoña Gómez.

Así, ayer el Ejecutivo salió a la defensiva denunciando que Begoña Gómez sufre una «gravísima indefensión» porque no sabe de que se le acusa. El Ejecutivo cree que hay una posibilidad de que el proceso judicial contra ella se alargue «innecesariamente», según el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Es «tan clara la indefensión» y tan claro «que no hay nada de nada» que si este proceso judicial «continúa» será «lógico que los ciudadanos se pregunten por qué se prolonga innecesariamente y que se pretende», censura. Fuentes del Ejecutivo defienden que «nos encontramos ante una denuncia falsa», después de haber conocido la nueva querella de Hazte Oír. El ministro de Justicia defiende que «la clave» de lo que sucedió ayer en los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid. En la misma línea se pronunciaron más ministros del Gobierno, que pedían «tranquilidad» a los suyos ante la nueva querella. «No hay nada», repiten. El titular de Transportes, Óscar Puente, tachó de «sainete» el proceso judicial en marcha y denunció la “indefensión» de Begoña Gómez. La ministra portavoz, Pilar Alegría tildó de «incomprensible» que una «denuncia falsa» haya «llegado tan lejos».