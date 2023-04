Nuevo ataque de Tezanos a Podemos: Ignora a Ione Belarra e Irene Montero en el CIS

El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de marzo provocó la ira de Unidas Podemos. El batacazo, nada comparable al de hoy tras la irrupción de Sumar, hizo sospechar a la formación que dirige Ione Belarra, que no dudó en acusar a su presidente José Félix Tezanos de "manipular" los datos con el único objetivo de "modificar a la baja la estimación de voto a Unidas Podemos". Unos hechos que calificaron de "graves" y por los que exigieron una "explicación pública e inmediata" por parte del propio Tezanos.

Pues bien, la respuesta ha llegado y de qué manera. Tras la llegada de Sumar, Unidas Podemos queda relegada a la quinta posición y baja 3,3 puntos más. La formación morada sigue en caída libre y pasa del 10% en estimación de voto al 6,7%. A esto hay que sumarle los 2,7 puntos perdidos en la encuesta anterior. En definitiva, si esperaban un "ajuste" de los datos, la respuesta de Tezanos se lo ha dejado claro.

Sin embargo, más allá de los datos, porcentajes o rifirrafes personales, hay algo que llama la atención en esta encuesta del CIS: la ausencia de Ione Belarra o Irene Montero, referentes de Unidas Podemos. Y es que ninguna de ellas aparece en la valoración de líderes políticos.

Tezanos ningunea a Podemos

Una de las cuestiones que plantea el CIS de Tezanos está formulada de la siguiente forma: "De los principales líderes políticos, ¿quién preferiría que fuese el presidente del Gobierno en estos momentos?". Sobra decir que aquí no aparece ni la ministra de Derechos Sociales ni la ministra de Igualdad, pero sí lo hace la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La explicación podría ser sencilla, al ser una pregunta espontánea, cada uno responde al que más conoce o prefiere, por lo que podría entenderse que nadie las quiera como presidentas del Gobierno. Sí aparecen en esta valoración, Inés Arrimadas, Íñigo Errejón o la propia Yolanda Díaz.

El problema o las dudas surgen en las siguientes preguntas. En una de ellas, se le ofrece al encuestado una lista de líderes políticos para que diga si los conoce o no y aquí tampoco aparecen Belarra o Montero. El presidente del CIS ignora a sabiendas o no el nombre de ambos cargos de Podemos. Y si bien podrían acogerse a que sí figura Yolanda Díaz, no valdría como excusa, ya que la vicepresidenta segunda del Gobierno es la cara visible de Sumar. Además, el resto de líderes que aparecen en el listado son presidentes o secretarios generales de su partido. En este caso, el nombre que debería aparecer es el de la secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarra, o en su defecto el de la ministra de Igualdad, Irene Montero, cuyo peso político es mayor que el de otros líderes que sí aparecen.

Y lo mismo ocurre con las dos siguientes cuestiones que hacen hincapié en la valoración de dichos líderes y su puntuación. En ambas preguntas, es el CIS quien ofrece el listado de los líderes a valorar y se vuelve a "olvidar" de Belarra o Montero, porque Díaz ya es la imagen de Sumar, hay que insistir en ello. Para entendernos, es como si preguntasen por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en lugar de proponer a Sánchez, o por Cuca Gamarra, en lugar de Alberto Núñez Feijóo.

A la pregunta de qué sucedió en los barómetros de marzo, febrero o enero... la respuesta es fácil: tan solo hay una mínima mención a Irene Montero en el sondeo de marzo. En el resto de encuestas no figura ninguna, pero sí lo hace Yolanda Díaz, que estaba inmersa en su proyecto de Sumar. Sin embargo, el hecho de que Díaz ya fuese la imagen de otro partido cuando se realizó esta última encuesta agrava el hecho de que no mencione o preste atención a ninguna de las dirigentes de Unidas Podemos.