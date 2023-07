Nuevo varapalo del Supremo a la política de nombramientos de Dolores Delgado

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha anulado por segunda vez el nombramiento de Eduardo Esteban como fiscal de Sala de Menores, acordado por la exfiscal general del Estado Dolores Delgado el 31 de mayo del pasado año después de que el alto tribunal anulase la primera designación por falta de motivación. Fuentes del Supremo apuntan que la Sala ya ha comunicado la sentencia a las partes (la decisión fue recurrida por la Asociación de Fiscales y por otro candidato al cargo), cuyo contenido se conocerá en los próximos días

En abril del pasado año, el Tribunal Supremo ya anuló por falta de motivación la designación de Esteban como fiscal de Menores, pero dos meses después, la entonces fiscal general del Estado volvió a nombrarlo para el puesto, decisión que fue recurrida por otro de los candidatos, el fiscal de Sala José Miguel de la Rosa, como por la Asociación de Fiscales, que reclamó a la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del alto tribunal que instase a Delgado "a cumplir la sentencia mediante un nuevo nombramiento", formulando una propuesta al Gobierno para cubrir ese puesto que "se adecue y respete las exigencias impuestas en la sentencia".

La asociación mayoritaria en la carrera cuestionó que en el decreto en el que Delgado volvía a proponer a Esteban como fiscal de Menores, la entonces fiscal general justificase su decisión "con una serie de méritos que ni siquiera aparecían en el expediente inicial y que ni tampoco fueron alegados por el candidato en su currículum".

"Gran diferencia" de trayectoria profesional

Para subsanar la falta de motivación que le reprochó el Supremo -que constató "la gran diferencia entre la trayectoria profesional" entre los dos candidatos-, Delgado dedicó más de una veintena de folios a ensalzar el currículum de Esteban, perteneciente -como ella- a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), achacando a De la Rosa una supuesta "falta de sensibilidad" al tratar cuestiones jurídicas desde la perspectiva de género, uno de los ejes programáticos "imprescindibles" de su mandato para la entonces cabeza visible de la Fiscalía. Una perspectiva de género que, recalcaba, "sí posee" Esteban.

Delgado dejó claro que De la Rosa ha defendido posturas "con las que no me identifico en asuntos concretos". Y cuestionó algunas decisiones en materia de menores de De la Rosa, de quien según dijo no comparte "su concepción del derecho aplicable a los menores" por adolecer de "una respuesta social" en consonancia con las propuestas internacionales de "justicia descriminalizadora".

Delgado defendió que con su elección no solo se decantaba por un candidato sino, sobre todo, por "un modelo". Y mostró sus preferencias por "una orientación diferente" en la Fiscalía de Menores "que anteponga los derechos humanos, los derechos de los niños, en una visión universal e integradora", en lugar de "continuar por la línea trazada hasta ahora".

Durante su mandato, Delgado realizó 26 propuestas de nombramientos, de las cuales 15 recayeron en fiscales adscritos a la UPF, seis en fiscales no asociados y otras cinco en fiscales pertenecientes a la Asociación de Fiscales.