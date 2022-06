Dolores Delgado ignora al Supremo y vuelve a nombrar a su candidato como fiscal de menores

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha vuelto a nombrar a Eduardo Esteban como fiscal de Sala de Menores, una designación que fue anulada por el Tribunal Supremo (TS) por falta de motivación al constatar “la gran diferencia entre la trayectoria profesional” con el también candidato al puesto José Miguel de la Rosa.

Ahora, a lo largo de 22 folios Delgado ensalza de forma entusiasta el currículum de Esteban, perteneciente a la Unión Progresista de Fiscales, y achaca a De la Rosa “falta de sensibilidad” a la hora de abordar cuestiones jurídicas desde la perspectiva de género, que califica como uno de los ejes programáticos “imprescindibles” de su actuación al frente de la Fiscalía General del Estado.

De hecho, en esa propuesta de nombramiento deja bien claro que De la Rosa “viene sosteniendo posturas con las que no me identifico en asuntos concretos”. Esteban, por contra, “sí posee esta perspectiva” de género, defiende Delgado.

En cuanto a la diferencia entre el currículo de uno y otro (que llevó a la Asociación de Fiscales y al propio De la Rosa a impugnar el nombramiento de Esteban), Delgado sostiene que en el juicio de valor respecto a la vida profesional “no solo se cuantifica el trabajo” sino que también “se aprecia, se valora y se juzga” y recuerda que es a ella a la que corresponde hacer ese balance.

Elige “un modelo”

Delgado cuestiona además algunas de las decisiones de De la Rosa en materia de menores y dice que no comparte “su concepción del derecho aplicable a los menores” porque no ofrece “una respuesta social” y no avanza “hacia un modelo social de responsabilidad” en consonancia con las propuestas internacionales de “justicia descriminalizadora”. Y dice que ella no solo elige un candidato, sino también “un modelo”.

En la especialidad de menores, sostiene, “es posible una orientación diferente, que anteponga los derechos humanos, los derechos de los niños, en una visión universal e integradora”, en lugar de “continuar por la línea trazada hasta ahora”.

Del mismo modo, resalta que en las comparativas con otros fiscales que, como De la Rosa, estuvieron al frente de la Secretaría Técnica, “no resultan favorables” para otorgarle su confianza.

La fiscal general califica de “ejemplar” el comportamiento de Esteban -al que con esta decisión asciende a la máxima categoría de la carrera- “al servicio de la institución y al frente de la Fiscalía Provincial de Madrid”. La “riqueza” de su carrera profesional, insiste, “va más allá del bagaje formativo”, por lo que su designación como fiscal de Sala de Menores “es clara y terminante” y para ella “no admite discusión”.

Durante su mandato, Delgado ha realizado 26 propuestas de nombramientos, de las cuales 15 han sido para fiscales adscritos a la Unión Progresistas de Fiscales, seis para fiscales no asociados y otros cinco para pertenecientes a la conservadora Asociación de Fiscales.