Obiang: «La monarquía es símbolo de la unidad de España y de la hispanidad en el mundo»

Teodoro Obiang Nguema tiene 82 años y lleva 45 al frente de Guinea Ecuatorial, republica presidencialista, excolonia española y estado independiente desde el 12 de octubre de 1968. Pese a ser una de las naciones más pequeñas de África, con una población de un millón trescientos mil habitantes, el protagonismo del país ha crecido gracias a la fortaleza de sus recursos petroleros y el desarrollo experimentado en las últimas décadas. Malabo, la antigua Santa Isabel, es una capital en donde se funden la tradición africana con unas modernas, nuevas y más que sobresalientes infraestructuras, que destacan nada más pisar el aeropuerto. En el impoluto Palacio Presidencial, donde relucen los mármoles y las maderas nobles, Obiang nos recibe en un sillón Luis XIV con varios de sus ministros.

Usted vivió en España y se formó en la Academia Militar de Zaragoza. ¿Qué recuerdos tiene y cuál es su percepción de la España de entonces con relación a la de ahora?

Sí, viví en Zaragoza hace ya bastante tiempo, y después hice muchos viajes durante mi periodo de presidente, siendo recibido por Felipe González y el resto de presidentes, el último Zapatero. España se ha transformado. De ser durante la dictadura de Franco una potencia colonial, en sentido positivo para nosotros, ha pasado a constituir una democracia pluralista como el resto de europeos que forman parte de la UE. Un aspecto por el que debemos felicitarla, y también por conservar la institución de la Monarquía, pese a que ciertas fuerzas, entre comillas, quieren cuestionarla. Para nosotros la Monarquía constituye un símbolo de la unidad, no solo de España, sino de la Hispanidad en el mundo. Por tanto, si hay fuerzas que creen que la Monarquía no debe continuar... o tiene que transformarse, no sé cómo, para los guineanos lo más importante es que se tiene que conservar porque es símbolo de la Hispanidad y de la unidad de España.

¿Para usted España es la madre patria?

Sí, porque de España nace la Hispanidad.

¿Y cómo se porta la madre patria con Guinea? ¿Está contento?

Hay altibajos, y es lógico. Cuando no hay comprensión, a veces las cosas no marchan, pero cuando hay armonía, es distinto. No existe en este momento ninguna situación de ruptura. Nos comprendemos, aunque lo que falta es cooperación institucional.

Una cosa que extraña a los españoles es la burocracia sobre visados entre los dos países. ¿No es un asunto que deberían solventar?

¿Cree usted que es lógico que se siga manteniendo este sistema de visados? Guinea no tiene mucha población. Yo creo que deberíamos suprimir los visados entre España y Guinea. Es un mal comportamiento de los diplomáticos españoles dificultar la expedición de visados a los guineanos que quieren ir a España. Por parte de nuestra embajada no hay dificultad para que los españoles obtengan visados. Aquí hay comentarios negativos, incluso a nivel de calle, que no son una buena campaña de imagen para España.

¿Es un problema de desconfianza?

Deben responder los diplomáticos españoles, que dicen tener instrucciones que vienen de lo más alto. Para nosotros es extraño, pero vamos a negociar a ver si podemos suprimir los visados, como ocurre con la mayoría de Hispanoamérica.

Muchos guineanos consideran que España ha abandonado a Guinea Ecuatorial. ¿Usted también?

No, siempre ha habido confianza. No hay dificultad en viajar a España, pero ese problema de los visados es una dificultad que tenemos que resolver entre los gobiernos, porque somos países con una misma identidad cultural.

¿Por qué cree que Guinea no es un destino turístico habitual para los españoles?

A muchos españoles les gustaría conocer Guinea Ecuatorial, pero se han hecho campañas no positivas, y desde el momento en que existen comentarios que desgastan nuestra imagen, hay quienes no se atreven a venir. Pero hay españoles que nos visitan con frecuencia y conviven con nosotros sin mayor problema.

Para que puedan venir más, también hace falta un vuelo directo diario desde Madrid.

España es el país con más posibilidades para establecer un puente aéreo con Guinea Ecuatorial. Anteriormente, venía Iberia, pero no sabemos las razones por lo que se suprimieron los vuelos. Guinea creó su propia compañía, que debido a la mala gestión ha entrado en dificultades, y por eso ahora mismo no hay ningún vuelo directo, a excepción de un chárter semanal de una empresa privada.

Pero sí que hay vuelo directo desde París. Se comenta en España que Francia se ha acercado mucho a Guinea, y que la relación con España es cada vez más lejana.

Ha sido un acercamiento indirecto. Nosotros pertenecemos a la zona económica del África Central, que tiene una moneda, el franco CFA, coordinado con la economía francesa. Este es el acercamiento. Guinea tiene y quiere abrirse a todo el mundo, y estamos en una zona geográfica que nos ha llevado a adherirnos a una serie de organizaciones de esta área, pero eso no significa que nos hayamos acercado más a Francia.

¿Pero se puede decir que, en este momento, el principal referente internacional de Guinea es Francia?

No, porque no tenemos vinculación política con Francia. Solo es en el ámbito económico, y por razón de la moneda.

También en algún momento se ha llegado a temer en España que el francés pueda desbancar al español como lengua oficial de Guinea Ecuatorial.

El español está muy extendido, pero no en todas las regiones del mundo, y Guinea Ecuatorial quiere entrar en la comunidad internacional. En África hay más países de habla francesa, y cuando vamos a las cumbres necesitamos comprenderlos y hablar un poco el francés. Hay reuniones para los anglófonos, y también tenemos que hablar un poco de inglés. De manera que tenemos que ser políglotas, para acercarnos a todas las lenguas de África. Eso es lo que queremos hacer. Hablar francés no es acercarse más a Francia.

¿Cómo evalúa la penetración creciente de China y Rusia en África?

Somos soberanos, independientes. No tenemos restricciones, no hay por qué no acercarse a otros. Rusia tiene problemas con Europa por Ucrania, pero ese es un conflicto europeo. Rusia es un país soberano con el que tenemos acuerdos, y con China también. Al año siguiente de nuestra independencia, China abrió su embajada aquí. La cooperación con China es la más grande. Si Guinea se ha transformado, fuera de los recursos petroleros, el país que más se ha implicado en nuestro desarrollo ha sido China. No solo por sus empresas sino también por su contribución económica. La relación con China es un asunto de principios.

¿Por qué en África se está produciendo una mayor presencia de China y Rusia, en detrimento de Europa?

China es un país que trae inversión, y no le vamos a decir que no venga a Guinea Ecuatorial. Esa es la razón de la presencia de la mayor parte de los súbditos chinos aquí. Se trata de empresas y empresarios privados que están contribuyendo al desarrollo de Guinea Ecuatorial.

Hablaba usted del petróleo. ¿Cómo de importante sigue siendo para Guinea?

El petróleo es un producto perecedero que va a terminar en algún tiempo. Cuando se descubrió, lo primero que hicimos fue organizar una conferencia económica para analizar qué impacto tendría en el país. Esa conferencia concluyó que necesitamos la diversificación económica. Los recursos del petróleo tienen que ayudar a esa diversificación, para que el dinero sea sostenible. Hay que invertir en la agricultura, hay que sensibilizar a los hombres de negocios guineanos para que creen sus empresas. Generar otros recursos.

¿Cuáles son esos otros recursos?

La agricultura es fundamental.

¿Y el turismo? Tienen condiciones geográficas y climatológicas adecuadas…

Se han adoptado medidas para atraer el turismo. Damos facilidades, incluso concediendo el visado online, para que nadie tenga que sufrir pidiendo visados en nuestras embajadas. Ya hay turistas que entran sin necesidad de pedir un visado.

¿Y las infraestructuras?

Si, en infraestructuras hoteleras y de comunicaciones. Ya hay suficientes hoteles. Aquí, en Malabo, muchos de primer nivel. Desde el momento en que Guinea empezó a organizar conferencias internacionales, para evitar la deficiencia de alojamientos el Gobierno se implicó en la construcción de hoteles. Hay suficiente infraestructura.

En África ha habido varios golpes militares recientes. ¿Cuál es su opinión?

Es lamentable. Pese a que en África ya habían entrado las instituciones democráticas, ha habido una oleada de cambios anticonstitucionales. Hablando de las antiguas colonias francesas, que es donde más se han producido los cambios anticonstitucionales, creo que también habría que analizar el porqué de esos cambios. Pienso que es por la extrema pobreza que afecta a esos países. Francia ha explotado sus recursos, pero no ha facilitado que con los recursos de esos países se pueda ayudar al desarrollo, para acabar con la pobreza. Por ejemplo Níger, que es productor de uranio. Francia explota el uranio de Níger, que hace funcionar sus centrales nucleares. Pero Níger tiene grandes problemas por falta de comunicaciones y está en una situación de pobreza extrema. Igual que Burkina Faso. Tienen recursos que no ayudan a desarrollar a sus poblaciones. Además, han nacido una serie de movimientos terroristas en el Sahel, tras la caída de Gadafi, que los están desestabilizando. Francia tenía fuerzas antiterroristas, pero apenas estaban estacionadas, y no han logrado frenar a esos grupos. La necesidad de superar todos estos problemas es lo que ha forzado a estos cambios inconstitucionales. La lucha por la subsistencia, que lleva al final a miles de jóvenes a buscar la prosperidad emigrando a Europa.

Si en esos países no tienen garantizadas unas mínimas condiciones de vida, se van en pateras a Europa.

Ustedes mismos lo están notando y sufren ese fenómeno de la emigración de los jóvenes, que salen en busca de la prosperidad que no encuentran en sus países, porque no han sido debidamente desarrollados.

Lleva usted 45 años en el poder. ¿Va a ser nuevamente candidato?

Ser candidato tiene dos aspectos, la voluntad del pueblo y la voluntad del candidato. Yo me ofrezco al pueblo, y si el pueblo cree que el presidente merece continuar siendo candidato del partido, yo aceptaría la voluntad del pueblo. Ahora, si por circunstancias, si porque no tengo suficiente capacidad o por un problema físico o psíquico, veo que no puedo continuar, entonces expresaré mi voluntad.

Se dice que un Obiang sucederá a Obiang

El partido busca el candidato, de manera que si yo estoy en el poder es por voluntad del propio partido. Luego tampoco dependerá de mí, sino del partido.

Hablando de Guinea siempre salen a colación asuntos como que hay corrupción, falta de democracia y que se persigue a la oposición.

Hay campañas, sí, diciendo que no tenemos democracia, pero en Guinea hay 16 partidos políticos con representación en el Gobierno, la Cámara de diputados y el Senado. ¿Esto no es democracia? La forma en que se lleva la democracia en Guinea Ecuatorial es de lo más perfecto.

¿Cómo ve la Guinea del futuro?

Nuestro programa está por la diversificación de la economía. Queremos ser autosuficientes, que nuestro país sea referente, y lo estamos siendo en África. Se nos tiene mucho respeto. Los enemigos nos quieren manchar la imagen, pero nosotros tenemos que seguir trabajando para garantizarnos el futuro.