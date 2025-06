Óscar López, el ministro contra las "fake news", abonado al bulo

Pedro Sánchez eligió a Óscar López, su hasta entonces jefe de Gabinete, para que ocupara la vacante de José Luis Escrivá en septiembre de 2024. El presidente del Gobierno recolocaba a un hombre de partido y de plena confianza, un "pata negra" del PSOE, en un puesto de máxima visibilidad. Salía de la tramoya gubernamental para asumir un puesto de primer nivel y el objetivo era dotar de "más colmillo" a sus ministros. Establecer una primera línea de acción más corrosiva y política -Escrivá era un técnico- que ejerciera como cortafuegos del jefe del Ejecutivo y asestara golpes a la oposición.

El movimiento se produjo después del periodo de reflexión de Sánchez y no es baladí, se pertrechaba para lo que anticipaba iba a ser un periodo de resistencia en el poder. Ya no bastaba con "poner la otra mejilla", había que salir al ataque. López asumió la cartera de Transformación Digital con una encomienda, hacer frente a las "fake news" que para Sánchez fueron desencadenante de su amago de dimisión y de las causas que cercan a su entorno más directo. El ministro apadrinó el Plan de Acción por la Democracia, cuya causa fundacional era, además, la lucha contra la desinformación. Durante este tiempo, López no se ha cansado de proclamar la necesidad de proteger el derecho constitucional a una información veraz y ha justificado el férreo control de medios que el Gobierno se prevé implementar en esta estrategia de defensa de la verdad.

Sin embargo, López no predica con el ejemplo. El ministro, como otros colegas del Gabinete, se hizo eco de una noticia falsa que aseguraba que un exmando de la UCO "fantaseaba" con atentar contra el presidente del Gobierno. "No puede ser que un cargo público que cobra 60.000 euros de la Comunidad de Madrid esté fantaseando con asesinar al presidente del Gobierno", dijo literalmente el titular de Transición Digital. Sin embargo, pronto se descubrió que la conversación estaba manipulada: faltaban varios mensajes que venían a demostrar que, en realidad, lo que estaba diciendo Bonilla era que él mismo temía que acabaran con su vida con "una bomba lapa en los bajos" o enviando a "algún sicario venezolano".

El ministro ya aseguró el domingo que no había dicho ninguna falsedad sobre Juan Vicente Bonilla, actual gerente de Seguridad del Servicio Madrileño de Salud y excapitán de la Unidad Central Operativa (UCO), y que "no había mencionado esa expresión", por la que le preguntaron los medios al saberse falsa la noticia. López trató de desviar entonces la atención contra el principal partido de la oposición, para negarse a rectificar su error. "Yo he dicho que el Partido Popular está en una campaña de cloacas. Lo reitero. He dicho que exigía el cese de una persona que se expresa de forma intolerable. Lo reitero. No verán ustedes un corte mío con ninguna falsedad. No lo hay. No existe. Yo me he hecho eco de la noticia y he dicho lo que he dicho. Lo reitero", ha indicado hoy en los pasillos del Congreso a la entrada de una jornada sobre ciberestafas.

"Los mensajes que estamos conociendo, que no han sido rectificados, son de cese", ha remachado, para tratar de cambiar el foco, ubicándolo de nuevo en el PP y en una supuesta conspiración contra el Gobierno. A su juicio, lo que está haciendo el Partido Popular "y esa Kitchen II es de cárcel". "Lo reitero. Pasó con la Kitchen I y pasará con la Kitchen II, que es lo que están montando ahora -ha aseverado-. Es verdad que la Kichen I la montaron desde el Gobierno y la Kichen II la financiaron desde la Comunidad de Madrid. Pero insisto, porque luego vienen las reflexiones sobre cómo está la política, sobre qué unos y otros, unos dicen, otros también".

Tergiversa las encuestas

Además, López quiso colocar el mensaje de que en la última encuesta electoral publicada por 40db, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, está "peor valorado que el señor Abascal, incluso entre los votantes del PP". Sin embargo, esto no es así. Feijóo está por detrás de Abascal en valoración general, pero no para los votantes del PP que apoyan a Feijóo en el 70% de los casos frente al 4% de Abascal.

A su juicio, esto se debe "a toda esa política basura que está haciendo el señor Feijóo no sirve para nada, ni siquiera le sirve a él", y que es "la peor oposición de la democracia, que está empeñada en enfangarlo todo". "Si dice cosas de ultraderecha, pues al final le adelanta la ultraderecha, que es lo que le está pasando. Yo ya sé que el señor Feijóo está desesperado y está en una campaña de acoso y derribo permanente, y que vive instalado en esa campaña de cloacas. Desde luego, al señor Feijóo no le está sirviendo para nada. Debería hacer una reflexión. ¿Cómo es posible que entre los votantes del PP esté mejor valorado Abascal que Feijóo?", ha reiterado.