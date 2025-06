La enloquecida yincana de Illa en junio

Una yincana es un juego de competición en equipo en el que los participantes deben superar una serie de pruebas de ingenio, habilidad, físicas o deportivas, a lo largo de un recorrido con muchas dificultades y en lugares muy distintos. Al presidente Salvador Illa le convendría leer con detenimiento esta definición de la Real Academia de la Lengua. Tras su viaje por Japón y Corea tendrá que recorrer una ruta inestable y llena de incertidumbres antes de volver a buscar inversiones y nuevos mercados en China, que visitará en julio.

6 de junio. Conferencia de Presidentes

La cita será en Barcelona y no será fácil. Illa apuesta por el diálogo y rechaza la confrontación, pero se quedará solo porque los presidentes del PP vienen a Barcelona a por todas. El Govern quiere que se centre en vivienda pero asume que el PP pondrá sobre la mesa el debate sobre financiación, aunque preferiría que ese debate se dejara para el Consejo de Política Fiscal y Financiera. «El marrón es mayúsculo, pero hoy los que más gritan luego se apuntarán», afirman desde el ejecutivo catalán. De momento el ambiente está muy caldeado. La Generalitat espera «propuestas constructivas» que no se vislumbran en el horizonte porque en la última reunión preparatoria hubo ruido de sables. Albert Dalmau, consejero de Presidencia, la definió así «esto no puede ser una cumbre de unos contra otros», y asumió que no será así porque, a su criterio, las comunidades populares utilizaron en el encuentro «un tono de confrontación que degrada las instituciones y que no ayuda en nada».

24 de junio. El TC y la Amnistía

Tras la verbena de Sant Joan, y en un día festivo en Cataluña, el alto tribunal hará público su dictamen sobre la Ley tras el recurso del PP. Todavía quedarán en el tintero los recursos presentados por las CCAA gobernadas por el PP y por Castilla-La Mancha, por el Supremo y por el propio Puigdemont. El borrador de dictamen se conoció este domingo y deja al expresidente catalán en el limbo porque no entra en el tema de la malversación. El Tribunal dictaminará sobre esta cuestión en el recurso presentado por el propio Puigdemont por lo que, de momento, no podrá volver a España. Con la decisión del Constitucional de considerar la ley como constitucional, Salvador Illa tendrá que decidir si mantiene un encuentro con el líder de Junts, que no ha negado en diferentes ocasiones. El encuentro es delicado, pero importante. Junts no dejará caer a Sánchez, y más tras la belicosidad del PP en el asunto de la cooficialidad del catalán en Europa, y evidentemente con la Ley de Amnistía, pero le dará patadas a Sánchez en el culo de Illa negándole el pan y la sal en Cataluña y obligándole a pactar con ERC y Comunes, lo que enfurece al mundo empresarial.

27 de junio. Dictamen sobre la OPA del BBVA al Sabadell

Salvador Illa dijo hace unos días que «sé más de lo que explico» en este asunto. Y es cierto, porque nadie sabe nada de cómo irá la solución final, pero Illa será clave en las condiciones que ponga el Gobierno. El presidente catalán quedó tocado en las últimas decisiones de la Fundación La Caixa, aunque tras esos movimientos ha recuperado el tono de las relaciones con Isidre Fainé, su presidente. El problema es Europa, que ha lanzado una advertencia a Sánchez para que no frene la OPA. La UE quiere construir entidades bancarias fuertes que estén a la altura de las de EE UU y Asia y no ve con buenos ojos actitudes como las de Italia y Alemania, y ahora España. Illa necesita recuperar prestigio en el mundo empresarial y financiero cerrando filas contra el BBVA en defensa del tejido de pymes, y también del laboral, que podría quedar afectado si ambos bancos se fusionan. Tiene que ganar sí o sí.

30 de junio. Acuerdo sobre financiación singular con Hacienda y ERC

«No pinta mal, pero veremos, aunque saldrá porque no hay otra», aseveran en la Generalitat. Las reuniones son intensas desde septiembre del 2024. «ERC está informada de lo que se habla», dicen en el PSC, pero, por si acaso, los republicanos avisan «que el PSC se busque otros socios si no hay acuerdo». El 30 de junio es la fecha pactada en el acuerdo de investidura. De momento, el Govern ha convocado de 200 nuevas plazas de técnicos de Hacienda, a las que hay que sumar 142 habilitadas para la campaña de renta de este año y un esfuerzo por activar reuniones presenciales con los ciudadanos. «Nuestra voluntad es que mejoren todas las comunidades, no solo Cataluña. Trabajamos para que sea un modelo positivo para todos», dijo la consejera de Economía, Alicia Romero, que repite hasta la saciedad que el modelo «no es un concierto».

30 de junio. Informe sobre la ampliación de El Prat

La fecha es indeterminada, pero Illa se comprometió en junio a presentar el informe tras varios retrasos. ERC y Comunes se opondrán. Solo Junts puede amparar al Govern. Sánchez e Illa incorporaron al consejo de AENA a Ramón Tremosa, que fue diputado y eurodiputado de Junts. ¿Será suficiente para inclinar la balanza? Las organizaciones empresariales esperan el movimiento de Illa para evitar perder 1700 millones de inversión y puestos de trabajo que dejarían al aeropuerto catalán sin herramientas de competencia. La cuestión ambiental es salvable, pero es la trinchera de los opositores a la ampliación.

Toda una yincana, enloquecida, sin duda.