Óscar Puente arremete contra Ayuso y asegura que Sánchez "no ha tenido un solo segundo de respiro democrático”

Óscar Puente, el ministro de Transportes, ha vuelto a arremeter contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por los hechos por los que su pareja está siendo investigado y ha vuelto a sembrar la sospecha sobre su rol en este caso. “Hay cosas de las que sin duda es responsable, por ejemplo, de salir en su defensa” y la acusó de haber "mentido" cuando dio explicaciones.

Durante una entrevista en el programa "Mas de uno" de Onda Cero, cuando Carlos Alsina le preguntó por sus insinuaciones sobre si Alberto González podía ser un testaferro, aseguró que “yo utilizo muchas veces el sarcasmo para analizar la realidad” e insistió en que tenía “razones fundadas” para pensar eso, aunque eludió entrar en detalles.

Sin embargo, ha utilizado un doble rasero. "Hay bastante más razones para pensar mal de una relación directa”, explicó sobre el caso de la pareja de Ayuso, pero marcó las diferencias frente a los que calificó como un “disparate cósmico” a quienes relacionan el rescate de Air Europa con la mujer del Presidente del Gobierno.

Aunque admitió que con la presidenta de la Comunidad de Madrid no tiene relación y que prefiere "tener buena relación con todo el mundo”, aseguró que “con quien no quiere entenderse conmigo, pues me resulta más difícil”.

También acusó a la Comunidad de Madrid de tener un trato de favor con el grupo Quirón. Siempre jugando con las insinuaciones dialécticas, aseveró que “eso parece” y que “ya se verá” porque “para eso hay investigaciones en marcha”. Y reiteró “tengo razones fundadas para sospechar que eso se ha producido”.

