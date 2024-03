"Caso Koldo": Los contactos de la trama con Transportes ponen a prueba a Óscar Puente

Fue en la etapa de José Luis Ábalos cuando el Ministerio de Transportes se transformó en la «zona cero» del «caso Koldo». Precisamente, Koldo García, uno de los protagonistas de la trama para el cobro ilegal de comisiones, también fue cargo público de esa cartera desde el 13 de junio de 2018 hasta el 11 de julio de 2021, coincidiendo con la abrupta salida de Ábalos del Gobierno de Pedro Sánchez. Además de asesor del titular del ministerio, fue nombrado por Ábalos consejero de Renfe y vocal del Consejo Rector de Puertos del Estado. Pero los contactos con altos cargos se mantuvieron hasta hace muy pocos meses. Estos encuentros suponen un extra de presión al actual ministro, Óscar Puente, que de momento ha cesado a un solo cargo. Sin embargo, advirtió que podría haber más salidas.

El actual ministro aseguró que no le temblaría el pulso. «En este momento no tengo ninguna razón para cesar a ninguna otra persona. Si la tuviera, cosa que ya digo que no me cierro a ella, procederemos a cesar», aseguró el pasado 6 de marzo, momento en el que también sentenció: «En el fuego, solo pongo la mano por mí». Pero hay varios antecedentes y encuentros de altos cargos de Transportes con Koldo que ponen a prueba la mano dura prometida por Óscar Puente en su cartera.

Tal como recogen varios informes incluidos en el sumario, Koldo García mantuvo varios encuentros y conversaciones en el último año con cargos del ministerio, al menos, hasta hace unos meses. Así lo señala un informe del sumario en el que se da cuenta que en noviembre de 2023 mantuvo algunos encuentros que fueron investigados por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

En uno de los documentos, se da cuenta de que el 2 de febrero de 2023 se celebró una reunión en su restaurante favorito, la marisquería La Chalana, con el subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez García (cargo que ocupa desde junio de 2018), y con quien es director general de EMFESA desde noviembre de 2011, Vicente Calzado Téllez. Esta última es una sociedad estatal dependiente de Transportes donde Joseba García, hermano de Koldo y también investigado por la Audiencia Nacional, es empleado desde el 1 de marzo de 2022. Estos dos altos cargos fueron renovados cuando Puente llegó desde Valladolid a asumir la cartera de Transportes y continúan en sus puestos.

Aunque Koldo García no forma parte de la Administración Pública, los agentes destacan que tendría capacidad de influencia sobre el personal vinculado al ministerio. De las conversaciones intervenidas a finales de noviembre, se concluye que Koldo intentó ejercer su influencia para que la reclamación de Baleares no saliera adelante y que mantuvo «varias reuniones» con personal de la esfera política del ministerio de Puente y que todas ellas se produjeron en su el mismo restaurante de siempre.

El 2 de noviembre, nuevamente se encontró, pasadas las 14 horas, con el subsecretario Gómez, que acudió junto a otra persona, Jacobo Pombo García. Después, pasadas las 15 horas, volvió a ver a Calzado, de EMFESA, que también se presentó acompañado. Y acto seguido, se encontró con Ángel Contreras, actual presidente de Adif, y con Cristina Moreno, directora general de la sociedad gestora de autopistas rescatado (SEITT), alto cargo de Transportes. A pesar de estos contactos recientes con la trama, Puente solo ha cesado a Álvaro Sánchez, secretario general de Puertos del Estado. Falta por ver si habrá más salidas por los lazos de la trama en Transportes.