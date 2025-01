Paloma Martín: «Con el cupo separatista, se construirían 100.000 pisos»

La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP y senadora, Paloma Martín, analiza para LA RAZÓN las coincidencias y diferencias entre el plan de Vivienda del Gobierno con el presentado por su partido. Anuncia que apoyarán las exenciones fiscales del IRPF, «una seña de identidad del PP», y pone como línea roja para un pacto la reforma de la Ley del Suelo, la derogación de las zonas de mercado tensionado, los límites de precio al alquiler y el desbloqueo de la ley «antiokupas».

¿Cuándo aplicarán las comunidades gobernadas por el PP su decálogo de medidas?

Este pasado fin de semana, los presidentes de las distintas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular pactaron un acuerdo con el presidente Feijóo para desarrollar 10 iniciativas que son fundamentales para dar la vuelta a la situación de la vivienda en España. Estamos con los peores índices, los precios disparados tanto de alquiler como de compra. Desde que Sánchez llegó a La Moncloa, el precio del alquiler se ha incrementado más de un 36% y el precio de la compra, más de un 40%.

La vivienda se ha convertido en un bien de lujo y, por lo tanto, el PP tiene la obligación de poner encima de la mesa propuestas eficaces. Las dos circunstancias que provocan el estrangulamiento del mercado de la vivienda son la falta de oferta y la inseguridad jurídica. Todas nuestras propuestas están orientadas a incrementar la oferta y eso se hace poniendo suelo en el mercado, construyendo más. Queremos dar seguridad jurídica para que el okupa no tenga más derechos que el propietario. Todas las comunidades se han comprometido a hacerlo y están analizando con sus equipos en función de cuándo tienen aprobados sus presupuestos o las que todavía los tienen pendientes de aprobar. Todas han pactado los cambios necesarios para disminuir al 4% el impuesto de transmisiones patrimoniales.

PP y PSOE han hecho de la vivienda su eje central. ¿Pueden Feijóo y Sánchez hablar?

El problema es que Sánchez no es una persona con sentido de Estado. Nosotros sí llevamos en nuestro programa electoral tener un pacto por la vivienda, pero Sánchez ha elegido quiénes son sus socios. Nosotros sabemos que la vivienda es la mayor preocupación que tienen los ciudadanos y especialmente los jóvenes. Estamos dispuestos a sentarnos con todos los grupos a explicarles nuestras propuestas y hablar de las soluciones y no de los problemas.

¿Van a apoyar las exenciones fiscales del IRPF que el Gobierno llevará al Congreso?

Vamos a apoyar todas las medidas que supongan rebajas de impuestos. Si hay una seña de identidad del PP es la bajada de impuestos. Hemos sido pioneros, nos hemos adelantado con esa medida de la rebaja del impuesto de transmisiones patrimoniales al 4% y, es más, el presidente Feijóo ha dicho que cuando llegue a La Moncloa asumirá la responsabilidad de bajar al 4% el IVA a la vivienda nueva. Son medidas que llevamos en nuestro plan de vivienda y que venimos anunciando desde hace tiempo. La bajada de impuestos como seña de identidad del Partido Popular siempre va a tener nuestro apoyo.

Atraer inversión inmobiliaria con ventajas fiscales de las Socimis, el PERTE para la innovación o la vuelta al alquiler de 400.000 pisos vacíos... son medidas del Gobierno que comparten. ¿Es posible un pacto de Estado?

El señor Sánchez cuando habla del cupo separatista hay que decirle que con todo ese dinero para el independentismo se podrían construir 100.000 viviendas asequibles.El PP es un partido previsible, que tiene un programa coherente y un programa que somos capaces de defender allá donde gobernamos. Las diferencias son muy grandes entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Ellos hablan de vivienda pública, de vivienda en alquiler y de intervenir. Compiten en radicalidad con sus socios. Nosotros hablamos de defensa de la propiedad privada, de que los propietarios no pueden tener menos derechos que los okupas y de lo importante que es la construcción de vivienda. No solo pública, sino también privada, porque es la que ha generado el 80-90% del volumen de vivienda. Además, hay una discusión de fondo muy importante: queremos decirle a los jóvenes que pueden aspirar a ser propietarios. La izquierda lo que le dice a los jóvenes es que no, que no aspiren a serlo, que se conformen con pagar precios prohibitivos del alquiler. Pues nosotros les decimos que ser propietarios no les convierte en especuladores, que se propietarios es la lucha de las familias, la aspiración a tener tranquilidad en el futuro.

¿Cuál es la línea roja para llegar a un acuerdo con el Gobierno?

Necesitamos una reforma de la Ley del Suelo para que la administración emita sus informes y sus licencias en plazo, dar seguridad jurídica para que no se anulen los planeamientos por cuestiones formales y derogar los aspectos dañinos de la ley de Vivienda. También pedimos el desbloqueo de la ley «antiokupa».

¿Qué problema había con la ley del suelo que presentó el Gobierno? Al sector le parecía bien y el PP la rechazó... ¿Qué líneas rojas son las del PP ahora para acordar la ley del suelo con el Gobierno?

El proyecto de ley que presentó el Gobierno era un proyecto cojo, le faltaba la parte fundamental, que es la derogación de los aspectos que más daño están haciendo al mercado de la vivienda; la Ley de Vivienda.El Partido Popular no presentó enmienda a la totalidad a esa ley del suelo. Fueron parte de sus socios los que presentaron enmiendas a la totalidad a la ley del suelo y fue el Gobierno quien, para no sufrir una derrota parlamentaria, tuvo que retirarla. No hubo lugar a votación y el PP no pudo expresar con su voto su opinión. Siempre hemos dicho que era una reforma necesaria, pero que el Gobierno había presentado una reforma coja.

¿Les preocupa que las trabas a extracomunitarios y a las Socimis que no inviertan en viviendas puedan espantar a inversores?

Siempre hemos dicho que hay que tener capacidad de atraer inversiones, porque el que viene a invertir lo que hace es construir viviendas y dar respuesta al sueño de muchísimos jóvenes. Cada vez que una empresa invierte cada vez que se levanta una vivienda se están generando dos empleos y medio detrás de cada casa construida. Todas las trabas que pone el Gobierno espantan a los inversores. Nadie quiere invertir en España si hay intervención o si se controlan los precios.

Feijóo en una entrevista en "Más de Uno" de Onda Cero dijo que se había tensionado el mercado de la vivienda por la llegada de latinos con rentas altas. Ustedes gobiernan en Madrid desde hace años y Ayuso, por ejemplo, ha aprobado una ley para deducir un 20% el tramo autonómico del IRPF para las inversiones de nuevos contribuyentes procedentes del extranjero.. ¿ No es contradictorio? El Gobierno apuesta por más carga fiscal para evitarlo, ¿porque lo rechazan?

Lo que hay que dar es oportunidades para todos, sobre todo para los que vienen de una forma legal, ordenada y vienen a invertir su dinero en España. Los extranjeros que no tienen residencia en España han comprado aproximadamente 25.000 viviendas. Eso supone el 4% del total de las compraventas que se han efectuado en España por personas extracomunitarias. Eso equivale a 1/3 parte de las casas que hay ocupadas en España. Parece obvio que el Gobierno, cuando quiere poner coto a la compra de extranjeros, no quiere ver el elefante que tiene en la habitación y su elefante se llama ocupación e inquiokupación.

¿Cree que los alojamientos turísticos tensionan el mercado del alquiler?

El Gobierno busca en los pisos turísticos el chivo expiatorio de los problemas de la vivienda. Esto es desafortunado.

¿Qué soluciones proponen para poner más viviendas en el mercado en el corto plazo?

La vivienda no admite soluciones cortoplacistas. No vamos a engañar a la gente. Lo primero, que eso sí que es a corto plazo, es desalojar a los okupas. Eso lanza un mensaje de confianza para que los pequeños propietarios que quieren alquilar su vivienda en vez de tenerla ahora cerrada –por miedo a que se la okupen– la saquen al mercado. Si mañana se aprobara la ley «antiokupas», saldrían al mercado muchas viviendas. Solo en 2023 se han retirado del alquiler 80.000 viviendas, fruto de esa inseguridad jurídica que supone la ley de Vivienda. También que las Administraciones públicas saquen el suelo que tienen improductivo vacante y lo ofrezcan a la colaboración público-privada o rehabilitar las viviendas existentes y ofrecer a los jóvenes avales para acceder a una hipoteca.

La rebaja impositiva o las medidas «antiokupa» son propuestas que comparten con Junts. ¿Han hablado con ellos para testar el apoyo a su ley de vivienda?

Cuando llegue a las Cortes, pronto, abriremos los turnos para poder hablar con los distintos grupos parlamentarios.

¿Temen que su ley de vivienda y del suelo ocurra como con la ley «antiokupa», que se quede en el «congelador»?

Esto es gravísimo en un Estado de derecho. Se priva a los diputados y senadores de ejercer sus funciones. Los servicios jurídicos estudiarán las medidas para que estas leyes que han pasado por el Senado y los primeros trámites en el Congreso vean la luz.