Parálisis legislativa en el Congreso

Pedro Sánchez ha superado este 2024 a Mariano Rajoy como presidente del Gobierno con más días en la Moncloa, pero está lejos todavía de rebasarle en términos legislativos. En total, en 2404 días en el cargo, Sánchez ha aprobado 152 leyes, mientras que Rajoy logró 186 en 2355 días. Y este 2024 ha sido una muestra más de la debilidad parlamentaria que está caracterizando el paso de Sánchez por la Moncloa porque ha sido un año marcado por la parálisis legislativa: tan solo se han aprobado doce leyes, casi tantas como decretos (8). Y no solo escasean las victorias parlamentarias del Gobierno, sino que se han multiplicado las derrotas y acumula ya medio centenar, con cuatro leyes y un decreto como hechos más destacados.

De las doces leyes aprobadas, además, una de ellas es el pago a Junts por la investidura de Sánchez: la amnistía, que quedó aprobada en mayo, aunque sigue sin beneficiar a Carles Puigdemont, que sigue sin poder regresar a España. La Ley más icónica para Sánchez en este 2024 es la de paridad, aunque quedó empañada por una maniobra que puede ser inconstitucional (el Tribunal de Garantías está estudiándolo) porque quiso meter por dentro una disposición para «vaciar» de competencias al Senado pese a la incoherencia de contenido. En concreto, el PSOE buscaba suprimir la capacidad de veto del Senado a la senda de déficit para evitar que el PP pueda bloquear la aprobación de los Presupuestos.

No obstante, tampoco ha hecho falta que la senda de déficit llegue al Senado porque ha quedado bloqueada en dos ocasiones en el Congreso ya que Junts no le ha dado el apoyo. Esas son dos de las grandes derrotas que ha registrado el Gobierno este 2024, además de las leyes para acabar con el proxenetismo; la de Extranjería para repartir a los menores migrantes que lleguen a Canarias, Ceuta y Melilla por el resto de autonomías; y, la de instrucciones previas, que es el documento a través del cual una persona manifiesta anticipadamente sobre el tratamiento y los cuidados que desea recibir en el final de su vida o sobre el destino de su cuerpo una vez fallecido. A esas tres iniciativas tumbadas, se suman la reforma de la Ley del Suelo, que el Gobierno tuvo que retirarla antes de ser votada porque no concitaba los apoyos suficientes; y, la derrota en un decreto en enero sobre el subsidio por desempleo.

Un balance, por tanto, demoledor para el Gobierno en 2024 y no parece que tenga visos de mejorar la situación porque Junts, socio imprescindible del Ejecutivo, da cada vez más señales de alejamiento y sintonía con el PP para acordar cuestiones en multitud de materias en las que ideológicamente están cerca. La última muestra ha sido a nivel fiscal, donde PP y Junts se han puesto de acuerdo para bajar a cero el impuesto a la producción eléctrica y han estado negociando hasta el último momento cambios en la reforma tributaria del Ejecutivo. Sin embargo, los partidos del Gobierno, mantienen el control del Congreso y eso impide que prosperen muchos pactos entre el partido de Alberto Núñez Feijóo y Carles Puigdemont.

De hecho, el PP tiene casi una veintena de leyes paralizadas en la Mesa del Congreso controlada por PSOE y Sumar pese a que muchas de ellas podrían llegar a aprobarse porque han concitado la colaboración de Junts, que han ido evidenciando que existe una mayoría alternativa en las Cortes.

De las doce leyes aprobadas, también cabe destacar la Ley del ELA, que concitó el apoyo de todo el hemiciclo y ha obtenido la luz verde tras muchos años de reivindicaciones del colectivo. Otra Ley que ha puesto de acuerdo a PP y PSOE ha sido la reforma del Consejo General del Poder Judicial para renovar a los 20 vocales tras años de bloqueo.

La amnistía no ha sido la única cesión legislativa al separatismo: también se ha aprobado una Ley para acelerar la salida de presión de los etarras. Además, se ha aprobado otra iniciativa para ceder las competencias de tráfico en Navarra.

También se ha aprobado la reforma constitucional del artículo 49, que puso de acuerdo a PP y PSOE para eliminar el término «disminuido» de la Carta Magna.