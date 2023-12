El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, pide más represión contra los manifestantes de Ferraz

El secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), Pepe Álvarez, generó polémica al pedir públicamente más represión contra los manifestantes que se congregan en las inmediaciones de la sede del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en Ferraz. Las controvertidas declaraciones del sindicalista español se produjeron en el marco de la creciente tensión social y política en el país.

Álvarez expresó su descontento ante la falta de condena al asedio a las sedes del PSOE, afirmando: "A mí me parece intolerable e insoportable desde el punto de vista democrático que no se condene el asedio que se está haciendo en las sedes del Partido Socialista Obrero Español en estos momentos en nuestro país".

El líder sindicalista hizo hincapié en la necesidad de la igualdad y la redistribución de la riqueza para garantizar la libertad. En sus palabras, "No hay libertad sin igualdad. No hay libertad sin impuestos. No hay libertad sin repartir la riqueza que se genera en nuestro país".

Estas declaraciones han suscitado diversas reacciones en el ámbito político y social. Algunos critican su postura, argumentando que la represión no es la solución y que es necesario abordar las causas subyacentes de la protesta social.