El periplo de Jéssica, la "pareja" de Ábalos, por las empresas de Transportes: "Estos rojos de mierda"

Jéssica R.G., de 35 años, trabajó al menos en dos empresas públicas dependientes del Ministerio de Transportes que dirigía su entonces "pareja", José Luis Ábalos. Así califica su relación el propio juez del "caso Koldo" en base a los informes de la Unidad Central Operativa (UCO).

Primero, se desempeñó como administrativa en Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco), desde el verano de 2019 hasta febrero de 2021. En aquella época ya vivía en un apartamento de Torre Madrid, el mítico y alto edificio situado en la céntrica madrileña Plaza de España. El arrendamiento mensual de 2.700 euros lo pagaba "a través de terceras personas" el señalado como "líder" del entramado de cobro de comisiones en el suministro de mascarillas a administraciones que se investiga, Víctor de Aldama. Dejó de abonar el alquiler de esta vivienda en septiembre de 2021.

Se trataría, como constató el magistrado Moreno a la imputación de Ábalos ante Supremo, de una "contraprestación" de este empresario, considerado también "nexo corruptor" en Transportes, por los notables beneficios que le reportó los contratos que obtuvo para vender mascarillas con la mercantil Soluciones de Gestión a Puertos del Estado, Interior, Canarias y Baleares gracias a su "relación privilegiada" con el seno del Ministerio a través de la entonces mano derecha del ministro, Koldo García.

Como se extrae de los mensajes que han aparecido en el volcado de los teléfonos de varios investigados, Jéssica le manda en abril de 2020 una foto a Yoseba García, hermano de Koldo, que trabajaba también en Ineco, de su nómina desglosada.

Le dice "he buscado en la nómina y parece que sí que lo hemos cobrado, pero debe ser una caca, el 0,53%" y, por otro lado, le explica que "al hacerme indefinida me habrán subido el IRPF". El hermano del principal asesor del entonces también "número tres" del PSOE se lo confirma: "Sí, lo he mirado y hemos cobrado bien".

Por la fecha de la nómina a la que se referían, los primeros días de abril de 2020, según las fuentes consultadas, lo más seguro es que Jéssica se esté refiriendo, y quejándose por ello, a la subida, para ella exigua, que se aprobó del Sueldo Mínimo Interprofesional (SMI) para enero de 2020 o en las retribuciones de los funcionarios.

Sería en la nómina de marzo, la que le envía, cuando percibió en su sueldo el efecto del incremento del 5,56% con el que pasó el SMI de 900 a 950 euros mensuales o el 2% en el que se incrementó la nómina de los empleados públicos ya que en el documento se indica el cobro de atrasos en la base de cotización.

Jéssica lo celebra en otro mensaje a Yoseba con socarronería. "Nada yo seré mileurista ya", le dice. El hermano de Koldo le responde, riéndose, como en un intento de animarla: "Poco más yo". "Estos rojos comunistas que se llevan nuestros dineros", le acaba diciendo la novia de Ábalos.

Casi un año después, el 23 de febrero de 2021, esta mujer le informa al exministro socialista de que no podrá seguir en su puesto como trabajadora del ente público. "Buenas, el domingo termino en INECO. Me han mandado un mail que tengo que devolver el material al responsable".

Al momento, Ábalos le reenvía una captura de este mensaje a su asesor principal, Koldo, sin explicación alguna. Pero este último parece captarlo sin problema. "Madre mía, ya lo avise. Esto es demasiado, hay que pasarla a otro sitio y luego vuelve, lleva 18 meses".

Por lo que, según lo que dice, llevaría siendo administrativa en la empresa pública desde agosto o septiembre de 2019. Poco más de un año después de que su pareja desembarcase como titular de Fomento en el primer gobierno de Pedro Sánchez.

El hombre que bautiza el "caso Koldo" cumplió la orden de Ábalos de que hablase directamente con Jéssica. "Díselo a ella", dice el ministro. Él responde, obediente, "ya se lo avise. ok, la llamo".

Rápidamente, vuelve a conseguir otro empleo en un organismo dependiente de Transportes y lo empalma a pocos días de acabar en el INECO. LA RAZÓN ha tenido acceso al contrato que firmó con fecha 2 de marzo de 2021 para ejercer también de administrativa, esta vez en Tragsatec, durante seis meses (hasta septiembre de 2021).

En el documento se refleja que trabajó como "fuerzo y apoyo al equipo en tareas administrativas (...) dentro del servicio de asistencia para el apoyo a la gestión presupuestaria, control sistemático de expedientes y soporte técnico en ADIF".

Precisamente, un año más tarde, en marzo de 2022, Yoseba, que también está imputado por su papel en el supuesto entramado de "mordidas" en contratos públicos, pasó a también a ganarse el sueldo -desde INECO- en una subsidiaria de la gestora pública de infraestructuras, llamada Emfesa.

La Audiencia Nacional apoyó en su exposición razonada remitida al Tribunal Supremo, donde está aforado como diputado del Grupo Mixto, investigar a Ábalos por, entre otros delitos, uno de tráfico de influencias en relación a la contratación de Jéssica, mientras estudiaba odontología, que él presuntamente habría interesado y que sus colaboradores más directos habrían hecho efectiva.