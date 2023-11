El plan del PSOE se frustra y presenta la ley de la amnistía en solitario

Se frustran los planes de los socialistas que buscaban registrar la ley de amnistía con todos los grupos de investidura. Al filo de las seis de la tarde el Partido Socialista registraba en solitario la Ley Orgánica de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña" con el objetivo de borrar las causas abiertas por el procés desde 2012 hasta la actualidad.

Todo estaba preparado para que la proposición de ley se presentará a medio día, sin embargo, las negociaciones con los partidos encallaban y el PSOE acabó presentándola en solitario, al filo de las seis de la tarde, cuando cerraba el registro presencial en el Congreso de los Diputados. Los socialistas querían tener la firma de todos sus apoyos de investidura para registrarla, pero no fue posible. El plan original de los socialistas decaía a media tarde, cansados de esperar a la revisión de la ley por parte de todos los grupos parlamentarios.

En la madrugada del lunes PSOE y Junts daban el visto bueno a la proposición de ley de amnistía. Sin embargo, la firma de ERC era la que se retrasaba. En el partido de Oriol Junqueras no veían claros algunos flecos para que la ley de amnistía incluya a las personas encausadas por supuestos delitos de terrorismo. Ello dificultaba ayer la rúbrica de los republicanos en la proposición de ley. La portavoz de ERC, Raquel Sans, aseguraba que la ley y la investidura no «peligra» porque el «acuerdo político es sólido». Fuentes republicanas apelaban a subsanar algunos flecos en el último redactado de la ley para «dar a la ley toda la seguridad jurídica». Fuentes de la negociación, sin embargo, se cerraban ayer a modificaciones y apelaban a los republicanos a presentar enmiendas si lo deseaban en el trámite de la norma en el Congreso de los Diputados.

Ni Sumar firmó la iniciativa, a pesar de ser unos de los socios más leales del Ejecutivo y presumir incluso de que la ley presentada era muy similar al dictamen que sus expertos jurídicos habían presentado hace semanas. Fuentes del partido explican que "era importante la rúbrica de todos los grupos que apoyaran la ley de amnistía". Estas fuentes explican que "lamentablemente" no ha sido así y por eso han preferido no firmar. Sin embargo, aseguran que, se trata de una "formalidad" y que lo "verdaderamente importante es que esta ley "salga adelante con el apoyo de todos los grupos que también votarán sí a la investidura".

Fuentes parlamentarias de ERC explican que hay algunos "flecos técnicos" que no les gustaba y por eso han optado por no firmar. Desde Bildu aseguran que todavía estaban analizando un texto "complejo" que "requiere su tiempo" y creen que los socialistas habrán "desistido" de esperar. Aún así, en el PSOE mandan un mensaje de calma y aseguran que en los próximos días todos los partidos del bloque de la investidura apoyarán la ley. Hay tranquilidad, aunque no lleve la firma de otros partidos y confian en que la ley de amnistía está "asegurada" y saldrá adelante con 178 votos. Esto es, los votos socialistas, los de Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y el BNG. Coalición Canaria, partido que sí apoyará este jueves la investidura de Pedro Sánchez, se desmarcó desde el principio de la ley de amnistía.