Si ayer en el PSOE aseguraban que se presentarían con o sin apoyos a la investidura que se prevé para la primera quincena de julio, en Podemos contestan a esta prerrogativa de los socialistas. No contemplan otra posibilidad que no sea apoyar un gobierno de “cooperación”, es decir un Ejecutivo como el formado en Valencia en el que la formación de Pablo Iglesias lidera ya una vicepresidencia.

En el cuartel general que lidera Pablo Iglesias tratarán de evitar que el presidente del Gobierno en funciones pueda ir a un Pleno de Investidura sin tener atados los apoyos, y ante el escenario de que el PSOE mida sus apoyos a última hora como ya ocurriera en la moción de censura, los morados elevan el órdago y amenazan ya con tumbar al candidato socialista si éste veta la entrada de ministros de Podemos.

La semana pasada, los principales dirigentes de Podemos como Pablo Iglesias, Irene Montero y Pablo Echenique daban por hecho ya –tras la primera reunión con Pedro Sánchez en el Congreso- un nuevo Ejecutivo en el que Podemos adquiriese al menos un tercio de los ministros que se sentarán en La Moncloa en el Consejo de Ministros. A día de hoy sigue siendo una condición “sine qua non” para dar el “sí” a los socialistas. Así, del resultado de las reuniones que se mantengan entre hoy y mañana entre ambos partidos -antes de que el presidente del Gobierno inicie su viaje a Bruselas esta semana- Iglesias decidirá el sentido del voto de su grupo en la Investidura. El propio cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha dejado clara hoy la posición de la formación en "El programa de Ana Rosa", a pesar de que no es ningún portavoz oficial de Podemos. Duda de que los morados den el sí a Sánchez a cambio de nada. “Si no hay ministros de Podemos no hay Gobierno”, ha asegurado. Además, el ex dirigente de Podemos ha resuelto las dudas que aún se plantean sobre las diferencias entre gobierno de coalición y de cooperación. “Es lo mismo”, ha dicho.

Hoy, en Podemos el único escenario con el que juegan es el de entrar en el Gobierno. Así, como en otras ocasiones, previsiblemente Pablo Iglesias consultará a sus bases si deben o no apoyar a Pedro Sánchez en el caso de que los socialistas se nieguen a la entrada de Podemos en el Consejo de Ministros. Las reuniones entre ambos partidos y el contacto es fluido y de esta semana se espera que ambos den con la fórmula correcta para el gobierno progresista. Para la dirección morada son primordiales medidas de índole laboral y económico dentro del acuerdo programático que quieren impulsar con el PSOE.

Cómo ya adelantó este diario, en la formación morada no existe miedo a la repetición electoral, una baza con la que ya apretaron la semana pasada los socialistas para tratar de desbloquear el veto de Ciudadanos y rebajar las exigencias de Podemos. Pablo Iglesias es consciente de que unas nuevas elecciones pueden acrecentar la sangría de votos de su partido, pero a día de hoy rechaza de pleno una legislatura de su grupo en la oposición y valoran que los responsables de volver a las urnas serían los socialistas.