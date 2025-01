Podemos amenaza al PSOE con no negociar los Presupuestos si decae el impuesto a las energéticas

Cuando consigues tapar con una manta la cabeza, se te destapan los pies. Así de gráfico describe un socio del Gobierno las características de la mayoría parlamentaria imposible que habita en el Congreso de los Diputados. La precaria aritmética que sostiene al Gobierno arriesga cada votación y en la primera del año, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se enfrenta a la misma realidad con la que acabó 2024. Los socios naturales del Gobierno son incompatibles entre sí.

Así, Podemos, hará valer sus votos. Durante toda la legislatura ha insistido en la necesidad de sacar adelante un impuesto a las empresas energéticas. Y ello ha condicionado, de hecho, varias negociaciones. La última ocasión, el Gobierno prometió a los morados aprobar un gravamen a las energéticas a través de una proposición de ley junto al bloque de investidura para hacer permanente el impuesto a las energéticas. De momento, el Gobierno tan solo prorroga vía de creto el impuesto y éste decaerá -bajo sorpresa de última hora- este miércoles en el Congreso de los Diputados al no tener atados los apoyos suficientes para sacarlo adelante. Junts y PNV ya han dejado claro que no lo apoyarán y en el Ejecutivo ya asumen que perderán el decreto.

Ante esta situación, Podemos se pone en pie de guerra ya ha dejado claro que de que salga adelante este decreto dependerá el apoyo de sus cuatro diputados a los presupuestos Generales del Estado. El diputado y portavoz morado Javier Sánchez Serna ha avisado de que si decae el real decreto “complica que podamos seguir pactando”. Así, ha asegurado “si no se recupera el impuesto a las energéticas, Podemos no se va a sentar a pactar cosas que luego no cumplen, como los Presupuestos”, ha advertido. Los morados echan la culpa directamente al Ejecutivo, no a los socios, puesto que es Sánchez quien debe "armar las mayorías". "Es un trabajo que no ha hecho", recriminan en el partido. "Lo que no vale es pactar y no cumplir". Algo que en Sumar también causa malestar y desde donde emplazan al PSOE a negociar hasta el final para no perder la votación.