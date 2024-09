Podemos no apoyará el plan de regeneración de Sánchez si no se aceptan sus ideas para señalar a los medios

Podemos tumbará el plan de regeneración democrática de Pedro Sánchez si no cumple con el mínimo de las exigencias que los morados ya exigieron antes de verano. Antes de conocer el detalle de las medidas aprobadas este martes por el Consejo de Ministros, el partido morado advierte de que el PSOE y Sumar no podrán contar con sus votos en el Congreso de los Diputados si no incluye iiciativas como una ley de medios, entre otros.

El coportavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha cargado contra el Ejecutivo por desconoccer las medidas que hoy se aprueban. Ha reconocido que el Ejecutivo no ha contactado con su partido para testar los apoyos ni pactar las medidas. "Lo que hace falta es una regeneración democrática que vaya a la raíz de muchos problemas, que es la concentración del poder mediático", ha pedido el diputado morado en el Grupo Mixto.

El diputado morado ha puesto como ejemplo la iniciativa de su partido en la que pedían una ley de medios que "democratice" el espacio radioeléctrico basado

en la máxima de que un tercio del mismor ecaiga en el sector público, otro en el privado y una tercera parte en los medios comunitarios.

Además, como líneas rojas para apoyar al Ejecutivo, los morados reclaman que el plan de regeneración recoja la obligación de que directivos de cadenas y presentadores estén obligados a hacer una declaración de bienes, de cara a ver si hay conflicto de intereses a la hora de definir las líneas editoriales sobre temas de actualidad. Los morados también piden una ley que recoja el derecho a la "rectificación de bulos", lanzados para atacar a oponentes políticos aunque luego sean "desmentidos por vía judicial".

El partido, que busca su oportunidad en la oposición al Gobierno, avisa de que "sin esas medidas de regeneración democrática, insisto, ese plan se va a quedar vacío y en un titular más y, desde luego, no podrá contar con el voto favorable de Podemos".