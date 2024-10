Podemos busca el aval de sus bases para redoblar sus exigencias a Sánchez: romper relaciones con Israel y bajar los alquileres un 40%

Podemos eleva todavía más el tono contra el PSOE y amenaza, como este fin de semana, con romper sus relaciones con el Gobierno. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, había condicionado este sábado su apoyo al Gobierno a que éste rompiera con Israel y baje por ley los precios del alquiler.

Esta condición sigue viva, pero serán los militantes morados los que decidan si el partido debe o no mantener vivos estas exigencias o no. La líder del partido ha realizado una declaración en la que ha anunciad!o que preguntará a su militancia entre mañana martes y el domingo si está de acuerdo con que el partido exija a Sánchez romper relaciones "diplomáticas y comerciales con el estado genocida de Israel, incluido un embargo comercial de armas" y que "atajemos la crisis de vivienda, bajando por ley los alquileres un 40% y prohibiendo la compra de vivienda a quienes no van a vivir en ella y desmantelando los comandos escuadristas como Desokupa", ha explicado Belarra. Estas serán las condiciones de Podemos -si la militancia lo respalda- para apoyar los Presupuestos Generales del Estado que traerá en los próximos meses el Gobierno al Congreso de los Diputados.

El partido morado lleva meses, desde que el PSOE y PP pactaran la renovación del órgano de poder del Consejo General del Poder Judicial, elevando la presión sobre los socialistas y comportándose incluso más como oposición que como socio estable, al criticar casi todas las medidas adoptadas por el Ejecutivo de coalición. En un momento en el que tratan de reconstruirse políticamente tras que su unión con Sumar les conllevara a casi la desaparición y tras conseguir fuerza al lograr en solitario dos eurodiputadas en el Parlamento Europeo, los morados han apostado por ser más incisivos contra los socialistas para tratar de exhibir músculo y recuperar fueza.

La líder de Podemos lleva meses criticando la falta de acción del Ejecutivo y de encontrarse ante un Gobierno en el que "solo manda Sánchez", como crítica velada Sumar, a quien trata de erosinar, a su vez. “Ha quedado demostrado que cuando se conforma un gobierno en el que solo manda el PSOE, en el que no hay ruido como lo llamaban ellos, que no hay presión, las medidas que se adoptan son las mismas que podía tomar el PP”, ha criticado Belarra. Así, los morados exigen romper con Israel y regular por ley la vivienda. "Es lo mínimo que se le puede pedir a este gobierno para que pueda contar con nuestro apoyo", ha advertido.

Belarra ha puesto el foco también el "caso Koldo" que afecta de lleno al PSOE. “Nadie puede creerse que el número dos del PSEO metiera la mano en la caja en lo peor de la pandemia y nadie lo supiera”, ha reprochado.