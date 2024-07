Podemos llega a un acuerdo in extremis con el PSOE y votará a favor del decreto anticrisis

Negociación hasta el último minuto. Podemos votará finalmente a favor del real decreto anticrisis donde se incluyen medidas como la eliminación del IVA del aceite de oliva hasta y la prórroga de la rebaja fiscal a los alimentos básicos hasta septiembre, la prohibición del corte de suministros básicos a familias vulnerables o la subida de los salarios de los funcionarios públicos.

El decreto corría peligro tangible ante la negativa de los morados a aprobar la iniciativa al entender que el Ejecutivo había "colado" un recorte en el bono eléctrico. Ayer, los morados insistían en que no podrían votar a favor del decreto, lo cual exponía al Ejecutivo a la celebración de un Consejo de Ministros Extraordinario para que medidas de vital importancia no decayeran. "Con los votos de Podemos no se van a hacer recortes", ha avisado la diputada y portavoz de Podemos, Ione Belarra, minutos antes de que comenzara el pleno. "Hoy puedo anunciarles que hemos alcanzado un acuerdo y que el Partido Socialista va a retirar ese desmantelamiento del bono social eléctrico que estaba incluido dentro del escudo social", ha adelantado Belarra.

Según ha asegurado, su grupo ha alcanzado un acuerdo con el PSOE para que, a través de una enmienda se elimine el artículo 20 del Real Decreto 4/2024 con el objetivo de que hasta el 31 de diciembre de 2024 los descuentos del bono social de electricidad aplicables a los consumidores vulnerables y vulnerables severos del 65% y 80% respectivamente, según reza en la enmienda pactada entre PSOE y Podemos.

"La legislatura ha entrado, desde nuestro punto de vista, en una dinámica muy preocupante, con un acuerdo de gran coalición entre el Partido Socialista y el Partido Popular, pero mientras nuestros votos sean imprescindibles, desde luego con los votos de Podemos no se van a hacer recortes y hoy lo volvemos a conseguir", ha remarcado la diputada morada.

Con el voto a favor de Podemos, unido al de ERC, que lo ha confirmado también a la entrada del hemiciclo, el Gobierno respira ante el macropleno en el que, sin embargo, los socialistas asumirán la derrota de la reforma de la Ley de Extranjería al no concitar los apoyos del PP ni, probablemente, los de Junts.