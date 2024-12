Podemos prepara la vuelta de Irene Montero a la política nacional: ya negocia con el Gobierno su apoyo en el Congreso

Podemos ya se prepara de cara a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apueste por pulsar el botón rojo y adelantar las elecciones generales ante la posibilidad de que el cerco judicial sobre el Ejecutivo se estreche más y le obligue a convocar comicios o ante la posibilidad de que los socios dejen de apoyarle en una difícil legislatura donde cada negociación se vive en tensión hasta el último minuto. Prueba de ello el pleno de este jueves donde el Gobierno ha sufrido para aprobar la ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia y ha asumido un severo golpe a cuenta de la reforma fiscal.

Jugando con esta hipótesis del adelanto electoral, el partido acelera los pasos de la construcción de su alternativa en la izquierda. A pesar de que ahora mismo no hay conversaciones, las posiciones en este espacio se encuentran muy alejadas como para que pueda haber un entendimiento entre Sumar y Podemos, por lo que los segundos ya trabajan en su "plan A" que pasa por relanzar a Irene Montero a la política española. Una empresa en la que, sin embargo, ya tienen el camino planteado, pues llevan desde la ruptura con Sumar en el Congreso de los Diputados, hace un año, alisando el terreno para devolver a Irene Montero a la primera plana. Todo después del veto de Yolanda Díaz para que la exministra de Igualdad concurriera a las listas electorales del 23J. La propia secretaria general del partido, Ione Belarra, colocó la pista al desvelar en su discurso durante la gala de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) que aseguró que, a pesar de que "mucha gente la quería exiliada", en referencia a su cargo como eurodiputada, Montero pidió a Belarra que transmitiera que "dentro de muy pcoo va volver". De esta manera daba alas a los rumores que sitúan a Irene Montero como candidata a las elecciones generales. Queda mucho por el camino, porque no hay certezas sobre una candidatura de unidad en el espacio alternativo al PSOE.

Así, el partido comenzó impulsándola al Parlamento Europeo el 9J. Ya entonces, ella no quiso cerrar la puerta a regresar en el futuro a España cuando la preguntaban. Ese momento ha llegado. Ella misma negoció esta semana con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, para desencallar la ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, según fuentes de la dirección morada. Además, explican, esta dinámica continuará así de cara a más negociaciones en el Congreso de los Diputados. En el partido encuadran este movimiento en la necesidad de contar con más refuerzos para atender todos los frentes que se presentan. El partido cuenta con cuatro diputados y ve a todas luces inviable repartirse todas las negociaciones en ciernes si continúa la legislatura. La próxima parada serán los Presupuestos Generales del Estado. En el Gobierno, sin embargo, no dan -aparentemente- importancia a este hecho, y aseguran que teniendo en cuenta la coyuntura política en el Congreso lo importante es sacar adelante la agenda legislativa. Y es que Podemos había amenazado al Gobierno con no apoyar la norma proviniente del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que dirige Félix Bolaños. Podemos apoyó la ley después de llegar a un acuerdo con el Gobierno para dejar en suspenso una enmienda "antiokupa" del PNV, introducir medidas "antidesahucios" y prorrogar medio año más las ayudas al transporte. Todo ello iría incluido en un decreto que se aprobará el lunes en el Consejo de Ministros.

El partido muestra asi una hoja de ruta clara que pasa por devolver a la primera línea política a Irene Montero y continuar con su competición con Sumar. Tras cobijarse en el grupo mixto en el Congreso, los morados han actuado con total autonomía y han tratado de renacer entre las cenizas, es decir, recobrar el músculo electoral con el que el partido contaba en 2019, cuando era el partido hegemónico en la izquierda alternativa al PSOE. Con esta estrategia de recuperar voto frente a Sumar, el partido ha planteado varios órdagos al Gobierno de izquierdas. Sobre todo desde que el PSOE pactó con el PP la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Desde entonces lleva avisando el partido que la "legislatura está muerta" y ha llamado al Ejecutivo a "reconducir" su posición y mirar a su izquierda, en una primera parte de la actividad política marcada por la necesidad del Gobierno de atender a Junts para evitar que éstos dejen de apoyarlos en las votaciones semanales en el Congreso. La reforma fiscal, con una negociación tensa entre el Gobierno y sus socios por el gravamen a las empresas energéticas también supuso un encontronazo entre el Gobierno y los socios. El resultado, el golpe asestado por PP y Junts al aliarse para eliminar el gravamen a las empresas energéticas, ha supuesto una nueva bronca entre socios que ha desvelado las tensiones entre estos. El PNV ha acusado a Podemos de buscar "amenazar" el Gobierno para tratar de superar a Sumar en unas próximas elecciones generales.