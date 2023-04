Podemos salva las listas pero no cierra el polvorín en Asturias y Fuenlabrada

Tensión hasta el final. La "gran confusión" podría ser el título de una novela morada para relatar los últimos hechos acontecidos en Asturias y en Fuenlabrada. Dos feudos muy importantes para Podemos de cara a las elecciones autonómicas y municipales. Dos territorios donde hasta el último momento han estado en juego las listas, es decir, la inclusión de la papeleta del partido en las urnas, y donde los intereses de una y otra parte han podido acabar frustrando las candidaturas. La confusión porque las listas las avalaban la cúpula nacional y autonómica, pero las propiamente implicadas, las elegidas en primarias, acabaron vapuleadas.

El plazo para presentar las listas electorales para el 28-M ante la Junta Electoral acababa a las doce de la noche de este lunes y la pugna por los nombres de las listas ha estado vigente hasta el último momento. A la par, el recuerdo del agónico pacto en Andalucía por el fracaso en las negociaciones entre Podemos, IU y Más Madrid, ha sobrevolado hasta el último momento, otra vez. Podemos ha salvado finalmente el "match ball" y ha presentado sus listas en Asturias y Fuenlabrada, los territorios que defendían la idiosincrasia del lugar frente a las decisiones de despachos. Si bien han conseguido cerrar listas y competirán en elecciones, lo cierto es que el polvorín que deja la pugna por las listas, replicará en los próximos días.

Durante el fin de semana, Asturias y Fuenlabrada se rebelaron contra sus direcciones autonómicas con el objetivo de defender su propia autonomía ante las decisiones "impuestas" marcadas por "los de arriba", según lamentan en ambos territorios. La forma de mostrar el rechazo a las decisiones autonómicas fue la de los encierros en sus sedes. Fuentes de ambas partes explican que la dirección nacional y autonómica no respeta los votos democráticos de los militantes y que buscan "manipular" las listas para poner a dirigentes afines. Las consecuencias de esta batalla, comenzarán hoy, en una y otra parte.

Asturias

La candidata elegida en primarias y no afín a la postura oficial del partido nacional, Covadonga Tomé, cabeza de lista de Podemos en Asturias comenzó su encierro el pasado jueves 20 de abril en Gijón con el objetivo de que la dirección autonómica le garantizase de que la candidatura registrada finalmente incluyese a los cuatro miembros que resultaron elegidos en las primarias de la formación morada. La dirección autonómica, encabezada de forma interina por Rafael Palacio, asegura que respetará la lista, pero no incluirá al número cuatro, Javier Fernández, que se encuentra sancionado por la comisión de Garantías de la formación morada. La parte oficial de la formación quiere incluir en su lugar a la candidata Ana Taobada, aunque la votación en primarias la colocaba en el séptimo puesto de la lista.

La decisión de la dirección de Podemos Asturias ha sido, finalmente, la de registrar la candidatura liderada por Covadonga Tomé, pero sin su número cuatro, Jorge Fernández, según explican fuentes de la dirección a LA RAZÓN. "La lista se registrará tal y como se planteó en todo momento, sin esa persona que tiene una sanción en firme y está inhabilitada", zanjan. Fuentes cercanas a la candidata Covadonga Tomé explicaban que irán "hasta el final" con el objetivo de que se "respete la lista íntegra" y no le van a "regalar" la lista a Rafael Palacios. En la dirección autonómica se critica de que la lista encabezada por Tomé se negaba hasta este domingo a facilitar sus documentos para formalizar la candidatura, mientras que cercanos a la cabeza de lista denuncian que la dirección les pidió que depositaran las declaraciones de aceptación por debajo de una puerta de una sede "vacía". Así, cercanos a Cova se manifestaron ayer a las puertas de la Junta Electoral regional para mostrar la papeleta que defienden, la que incluye a Jorge Fernández. Denunciaban a las siete de la tarde, que todavía no se había registrado la candidatura de Podemos. Al filo de las once de la noche, la dirección autonómica de Podemos registraba su lista sin el codiciado número cuatro. Según las mismas fuentes, la parte crítica -la lista de Covadonga Tomé- realizó un escrache a las "trabajadoras" a las puertas de la Junta Electoral Central, en el momento de la presentación de la lista.

Desde hace meses, la candidatura de Tomé denuncia que la dirección estatal de Podemos no ha dado apoyo a su candidata y les acusa de no respetar los resultados en las primarias. Ayer mismo, sin embargo, el portavoz del partido, Pablo Fernández, aseguraba que "apoyan" a Covadonga "y se lo hemos trasladado en varias ocasiones. Dando muestra del malestar generado entre territorios y ante la militancia, pedían a la dirigente asturiana que se "centrara" en hacer "la mejor campaña posible". Fuentes moradas, sin embargo, sí expresan su malestar con la situación actual, debido a que las encuestas internas que manejan les dan la posibilidad de entrar en el gobierno autonómico con el PSOE. "Que se ponga a hacer campaña de una vez", critican.

Fuenlabrada

El partido cuenta con dos concejales en el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Miembros del círculo de Podemos en Fuenlabrada, entre ellos el portavoz y concejal, Pedro Vigil, se encerraron en la sede de su partido el pasado sábado para denunciar la "imposición" de la candidata de Izquierda Unida, Tania Pasca, para la coalición entre ambas formaciones para concurrir a las elecciones municipales. Finalmente, según explica el propio Pedro Vigil a LA RAZÓN, la dirección autonómica de Madrid acabó presentando ante la Junta Electoral Central la lista de IU-Podemos-Alianza Verde sin contar con los candidatos de Podemos, por su negativa a suscribir un pacto con IU que no había sido avalado previamente por su círculo. Este martes, la candidatura crítica ofrecerá una rueda de prensa para dar explicaciones y confirmar que no formarán parte de la lista.

Según explican fuentes de la candidatura en Fuenlabrada, la dirección autonómica de Madrid les comunicó la pasada semana que iban a registrar una lista conjunta con Izquierda Unida y Alianza Verde para concurrir en el municipio después de que Podemos e IU hubiesen acordado concurrir a los comicios de manera independiente. El 6 de abril, ambas partes habían pactado un comunicado en el que informaban de que "no había sido posible alcanzar un acuerdo" de coalición para el 28-M, según explicaba y publicaba Podemos, mientras que IU no lo hacía.

El partido denuncia que la dirección autonómica no ha respetado la decisión tomada por el círculo de concurrir por separado.Es decir, que han intervenido la decisión de Podemos Fuenlabrada y la lista aclamada en primarias. El motivo por el que el círculo de Fuenlabrada había tomado esta determinación es por las desavenencias con Izquierda Unida al confeccionar las listas. Los morados querían seguir siendo los cabezas de cartel en la coalición electoral, con el actual portavoz Pedro Vigil, como número uno. Desde el partido se critica que no han vuelto a mantener comunicación con el secretario de Organización de Podemos Madrid, Rubén Aguilar, y se pide que se dé validez a la "decisión de la militancia". "No vamos por libre, nosotros mantenemos el espíritu democrático y participativo de Podemos. Esto no es un amotinamiento, es respetar a las bases", explica el propio Vigil.

De cara a la decisión a tomar, sobre si............respetar o no las listas que finalmente se han inscrito ante la junta electoral, el portavoz no oculta que quiere seguir siendo fiel a sus principios. "Antes de la muerte, la menor mancha", zanja.