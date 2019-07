Podemos tumba el gobierno de izquierdas en La Rioja

No a un gobierno de izquierdas. Un no que llega desde la formación morada en La Rioja. Difícil de creer que este escenario se materializase hoy en primera votación, en una comunidad autónoma donde los votos para que la candidata socialista Concepción Andreu se convirtiera en presidenta autonómica sumaban y con los que daban por finiquitado a 23 años del gobierno del PP en la Rioja. Podemos ha votado no junto al PP y Ciudadanos en la primera votación de investidura con el apoyo también de la parlamentaria de IU. Bloqueo en primera instancia y posibilidad de negociar “in extremis” en dos días, cuando el jueves al medio día se produzca la segunda votación. Si entonces Andreu continúa sin la mayoría suficiente se activará inmediatamente el reloj electoral de dos meses para consumar la repetición electoral en La Rioja. Los 15 escaños socialistas y el de IU se hacen inviables para motivar el cambio en la comunidad, frente a los doce del PP y los cuatro de Ciudadanos. Era decisivo el voto a favor de Unidas Podemos. Sin embargo, desde Madrid el secretario general de Podemos ha reprobado el voto en contra de su diputada riojana y ha pedido reflexión. En una entrevista en Al Rojo Vivo ha expresado su deseo de que en la segunda votación la candidata socialista cuente con el voto a favor de Romero. "Ojalá no se vuelva a repetir (el voto en contra de Unidas Podemos en La Rioja) y lleguemos a un acuerdo", ha manifestado.

Se mascaba la tragedia

Fue la diputada de Podemos en La Rioja, Raquel Romero, la que a primera hora de la mañana vaticinó el escenario que ahora se produce. “Escúcheme, hoy no va a ser presidenta de La Rioja”. Con esas palabras la dirigente morada le ha comunicado a la candidata socialista que no iba a desencallar la situación. “Creen que somos la fuerza subalterna del PSOE, se equivocan. Podrán amenazar, mentir, pero el voto de Podemos ni se compra ni se vende", ha recalcado. Si quieren gobernar, primero aprendan a negociar. Se han negado a negociar pensando que Unidas Podemos se rendiría y votaría gratis a su candidata", ha confirmado. Romero había pedido en La Rioja tres de las ocho consejerías autonómicas para apoyar a la candidata socialista, un extremo que el PSOE no ha consentido de momento. Sin embargo, Andreu si que ofreció a Podemos pilotar “direcciones generales” como cargos intermedios en el Ejecutivo riojano, una propuesta rechazada por los morados.

Desde IU, la diputada Henar Moreno, ha criticado los gobiernos anteriores del PP y ha recordado al PSOE que con su voto no “entrega un cheque en blanco” y que “exigirá que se cumpla en este Parlamento en la calle. Si no se cumple, estaremos enfrente”, ha advertido. Desde Ciudadanos, Pablo Baena ha tomado la palabra para explicar que el PSOE “está utilizando La Rioja como moneda de cambio en las conversaciones entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias», ha dicho. Además ha criticado que Andreu se ha “tirado a los brazos del populismo”.

Iglesias: "Nunca he pedido una vicepresidencia y no han vetado a nadie de nuestro partido en el Consejo de Ministros"