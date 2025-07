Prisiones deja de informar a la UCO sobre las visitas a Cerdán tras la orden del Supremo

Instituciones Penitenciarias ha decidido dejar de informar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las visitas que recibe el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la cárcel de Soto del Real (Madrid), donde se encuentra en prisión provisional desde el 30 de junio por el 'caso Koldo', después de que el Tribunal Supremo (TS) le recordara que debía actuar según normativa.

Según ha recogido Europa Press, en un escrito firmado por el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González, se informa al Supremo de que "se deja sin efecto el cumplimiento que por parte de esta Secretaría General se venía haciendo relativo a la solicitud de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, a través de la Unidad Técnica de Policía Judicial de dicho Cuerpo, en la que se pedía información sobre las visitas al interno".

Ortiz González explica que así se ha decidido "en virtud" de la providencia dictada por el magistrado instructor del 'caso Koldo', Leopoldo Puente, en la que se limitó a recordar a Instituciones Penitenciarias que debe actuar "en los términos que considere normativamente conducentes". No obstante, Ortiz González reitera en el escrito que queda a disposición del Supremo "para cualquier tipo de actuación que considere".

Fue el pasado 3 de julio cuando la UCO pidió a prisiones, "por ser de interés para las investigaciones", "ser informada de las visitas que reciba el interno, a poder ser con antelación a que se produzcan". "En caso de que sean imprevistas, como las llevadas a cabo por miembros del colegio de abogados, se informe a la mayor brevedad posible.

El riesgo de destruir pruebas

Fuentes de la defensa de Cerdán denunciaron entonces que se trataba de un grave "atropello" a sus derechos, algo que sus abogados han reiterado en la vista que se ha celebrado este martes en el TS por el recurso de apelación presentado por el ex dirigente socialista pidiendo su salida de la cárcel, según fuentes jurídicas.

El Supremo envió a Cerdán a prisión provisional el pasado 30 de junio por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho al considerarle el cabecilla de la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública, en la que también habrían participado el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y su ex asesor ministerial Koldo García. Puente apreció un riesgo de destrucción, alteración y ocultación de pruebas por parte de Cerdán por ser quien, presuntamente, sabe quiénes pagaban las mordidas y quiénes las recibían, unas incógnitas que la investigación judicial aún no ha esclarecido por completo.