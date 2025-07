Polémica por el vídeo difundido por cargos de Vox que anima a la "cacería" de inmigrantes: es un bulo y data de hace un mes

En los últimos días, la localidad de Torre Pacheco (Murcia) se ha convertido en el epicentro de una preocupante oleada de violencia con tintes racistas y xenófobos. Los disturbios comenzaron tras la agresión a un anciano, supuestamente por parte de uno o varios jóvenes inmigrantes, lo que desató una respuesta violenta por parte de grupos de ultraderecha que han protagonizado diferentes "cacerías" contra residentes extranjeros, especialmente magrebíes.

En las últimas noches se han producido enfrentamientos, varios heridos y decenas de detenciones, mientras que la situación ha obligado al despliegue de un amplio dispositivo policial con presencia constante en las calles del municipio murciano.

Asimismo, el conflicto ha generado una fuerte reacción política y social. Mientras que las autoridades locales y regionales llaman a la calma y condenan los hechos, formaciones como Sumar han exigido investigar si el discurso de odio promovido por Vox podría estar detrás de la escalada de tensión. Todo ello mientras diversas informaciones han alertado sobre el creciente clima de odio alimentado por bulos y discursos identitarios que están polarizando la convivencia en este municipio.

En este sentido, uno de esos bulos ha sido el difundido por cargos y simpatizantes de Vox, en el que se muestra a un hombre presuntamente agredido "a manos de marroquíes" en Torre Pacheco. Sin embargo, el mismo protagonista del vídeo se ha pronunciado y ha desmentido el vídeo, asegurando que es un bulo y el vídeo data de hace más de un mes.

Agredieron a un "sin techo": y fueron varios españoles, no inmigrantes

El propio protagonista del vídeo, Jose Moya, se ha pronunciado en redes sociales después de que diversos cargos y simpatizantes de la formación de Abascal hayan difundido el vídeo de la brutal agresión a un hombre, que aseguraron que se produjo en Torre Pacheco a manos de inmigrantes.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad. La propia víctima ha explicado en su perfil de Instagram que la agresión se produjo en Almería, no en la localidad murciana, el pasado mes de mayo. Y que, además, fue perpetrada por varios españoles, de los que dos están en prisión.

"El del vídeo soy yo, no es el anciano de Murcia. Soy de Almería y no sabíamos nada de que me habían grabado hasta ver este vídeo hoy", explica Jose Moya. "Hay dos personas en prisión (jóvenes españoles) y sigie la investigación", termina de explicar.

De esta manera, el almeriense explica que los hechos ocurrieron mientras el hombre esta "durmiendo en la calle", cuando los jóvenes agresores se acercaron para pedirle tabaco. Este les respondió que no tenía y ahí comenzó la agresión.

"Les dije que no tenía y empezaron a apedrearme, a decirme maricón, pegándome patadas, puñetazos... Me pegaron una paliza de muerte. Contra más socorro pedía, más me pegaban", detalló Moya, que afirmó que como consecuencia de la paliza estuvo ongresado "una semana con costillas rotas".