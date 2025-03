Los "polémicos" altos cargos de las empresas públicas que contrataron a Jessica

Ineco y Tragsatec son las dos empresas públicas señaladas por el "enchufe" de los contratos a Jessica Rodríguez, la exnovia de José Luis Ábalos. La joven odontóloga confesó que durante su paso por ambas compañías estuvo cobrando sin trabajar y dejó caer que los puestos fueron conseguidos gracias a la intermediación de quien era su pareja en esa época.

Después de la declaración de esta chica ante el Tribunal Supremo las miradas se dirigen de forma inequívoca a los altos cargos que dirigían las empresas en las fechas señaladas tanto por Jessica como por los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. De ahí, salen los nombres de Carmen Librero y Jesús Casas Grande.

Carmen Librero fue presidenta de Ineco desde el 2018 hasta enero de 2022. Previamente, ocupó entre 2012 y 2018 la Secretaría General de Transportes. En la actualidad es la comisionada especial para el Transporte, la Movilidad y la Agenda Urbana.

La "polémica" de los jefes de Jessica

Esta alto cargo fue una de las señaladas por la crisis de los controladores aéreos de 2010 en la que se activó por primera vez en España el estado de alarma. En esa época era la responsable directa de los trabajadores que la señalaron por estar "escondida" durante los momentos clave.

Después de su gestión polémica fue cesada de su cargo de directora general de Navegación Aérea varios meses después. Se la consideraba como responsable de la reducción salarial del colectivo que desembocó en las protestas.

A pesar de ello, Aena afirmó que Carmen Librero abandonaba su puesto por motivos personales. Esta alto cargo fue una de las que acompañó a Ábalos a su viaje por México en el que también estuvo presente Víctor Aldama. Cuando fue firmado el contrato de Jessica con Ineco el máximo responsable de los recursos humanos de la compañía era Jorge de San José. Este hombre dejó su puesto en junio de 2023 para pasar a ser el jefe del mismo área de RTVE.

Se da la circunstancia de que protagonizó un hecho polémico ya que su imagen se publicó en todos los medios tras salir por la ventana de una de las aulas de la Universidad Complutense para anunciar la suspensión del examen de acceso. Cabe recordar que este hecho fue posteriormente investigado por la Policía Nacional ya que se filtraron las preguntas. Estuvo en el cargo pocos meses más ya que, a finales de enero, se anunció su relevo en RTVE.

Abren una investigación interna

La otra empresa donde estuvo la antigua pareja de Ábalos es Tragsa donde su responsable, Jesús Casas Grande, lleva desde el 2018. La sociedad ha iniciado una investigación interna para aclarar qué sucedió en la contratación de Jessica. "Con el fin de tomar las medidas oportunas y depurar responsabilidades", inciden.

Y es que las declaraciones de la odontóloga han supuesto un serio revés en la transparencia de las contrataciones públicas. El actual ministro de Transportes, Óscar Puente, se refirió a los contratos de la joven en el Senado. "Tengo que decirle que yo no sé qué relación tenía con el señor Ábalos. Es la vida privada de la gente", señaló.

"He preguntado en relación con esos contratos y han seguido los procedimientos de contratación habituales. Es decir, no hay nada en esos expedientes de contratación que me haya hecho pensar la existencia de ninguna ilegalidad. Si yo la hubiera detectado, no tengan ninguna duda de que habría procedido a formular la denuncia correspondiente", afirmó el ministro. Unas declaraciones que ahora quedan en entredicho por el testimonio de Jessica. La joven fue citada como testigo ante el Supremo con la obligación de decir la verdad.