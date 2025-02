Policías denuncian la filtración de datos personales en redes: "Han traspasado líneas rojas"

La Unión Federal de Policía (UFP) ha dicho basta a la impunidad de las redes sociales. Este sindicato de la Policía Nacional ha interpuesto una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) contra varios perfiles que traspasan "líneas rojas" al exponer información sensible de agentes. "Si alguien sabe su domicilio que me lo diga", son algunos de los mensajes que se difundieron con el rostro de uno de los funcionarios.

Así, la denuncia, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, tiene su epicentro en la actuación del pasado mes de enero de los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) en la taberna Garibaldi de Pablo Iglesias cuando se desarrolló en el local la presentación del libro de Irene Montero. A raíz del dispositivo, varios usuarios en redes sociales captaron las caras de los policías y las expusieron acompañadas de insultos y amenazas.

Ataques a policías y sus familias

Para la UFP algunos de estos "ataques al entorno personal y familiar de los agentes" constituyen un "ataque directo al derecho fundamental que garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen de todos los ciudadanos españoles". "Esto significa que su vida privada y la de su familia no pueden ser expuestas sin consentimiento, su reputación no puede ser dañada injustamente y su imagen no puede ser utilizada sin permiso", subrayan.

Este sindicato remarca que viene desde hace tiempo alertando de la "proliferación de contenidos que, con total impunidad, difunden imágenes, datos personales y otra información que pone en riesgo la integridad de los policías y de sus familias". "No podemos permitir que la identificación de agentes en redes sociales se convierta en una herramienta para la coacción, la amenaza o el señalamiento público, vulnerando flagrantemente su derecho a la privacidad y a la protección de datos", añaden.

Por este motivo, instan a la AEPD a actuar con la máxima contundencia ante estos hechos y solicitan un refuerzo en las medidas de seguridad digital para los miembros de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "La protección de nuestros agentes no es negociable y es algo sobre lo que no vamos a dar ni un paso atrás", resaltan.

Las posibles sanciones

Para este sindicato, no se puede tolerar que las redes sociales se conviertan en una "plaza pública" donde se reciban ataques. En este sentido, recuerdan que las decisiones de la AEPD son "vinculantes y de obligado cumplimiento". En el caso ahora denunciado la sanción podría considerarse como "grave o muy grave" y pueden llegar hasta los 20 millones de euros.

"Hacemos un llamamiento a las autoridades competentes para que se tomen medidas ejemplares contra quienes, desde la impunidad de las redes sociales, juegan con la seguridad las personas", afirman. Así, subrayan que la ley "debe aplicarse con rigor para evitar que estas situaciones sigan produciéndose". Por ello, es importante que las conductas descritas pueden generar "responsabilidad administrativa y penal dependiendo del caso".