Policías y guardias civiles protestan ante el Congreso por las cesiones a Cataluña: "Es una vergüenza"

Centenares de policías nacionales y guardias civiles se han concentrado este miércoles frente al Congreso de los Diputados para mostrar su oposición a las cesiones de competencias en Cataluña. "Es una vergüenza y un peligro innecesario para España y para Europa", han transmitido en un manifiesto con el que ha finalizado la protesta.

Esta concentración se ha desarrollado bajo el lema: "Las FCSE no se venden". Los convocantes han sido la Plataforma de Policías Nacionales y Guardias Civiles en Defensa de la Seguridad Encomendada a las FCSE. Una entidad que reúne a la mayoría de los sindicatos policiales y asociaciones del Instituto Armado. "Nos cambian como si fuésemos cromos saltándose la Constitución", denuncian.

Mónica García, la secretaria General del SUP, ha sido la encargada de leer el manifiesto final. "Un Gobierno que para serlo tiene que vulnerar las leyes y ceder a chantajes partidistas, arriesga la seguridad nacional y mentir a Europa para que no sean conscientes del peligro que va a correr nuestra frontera y sobre todo la lucha contra el crimen en todas sus formas", ha advertido.

"Desguazar el Estado"

Y es que esta "cesión o delegación ilegal" a los independentistas catalanes supone una "vergüenza" y un "peligro innecesario para el pueblo español y para toda Europa". "No vamos a permitir que se le arrebate un derecho fundamental a la ciudadanía como es la seguridad. No vamos a ceder de ninguna manera en el cumplimiento de nuestro deber", ha añadido.

Porque los Mossos d'Esquadra no pueden ni deben arrogarse las funciones que, constitucionalmente, corresponden exclusivamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Esos dos cuerpos, aunque el presidente lo haya olvidado, son la Guardia Civil y la Policía Nacional, no hay más", ha recordado.

Para los convocantes no tiene sentido que un grupo de independentistas sean acompañados por Pedro Sánchez "en su aventura para desguazar el Estado y sus instituciones". "No tiene sentido que desde Moncloa se atente contra la Constitución y el resto de nuestro ordenamiento jurídico. No es Cataluña la que se está yendo de España, es España la que se está yendo de España. Una locura", han considerado.

La dimisión de Marlaska

La plataforma ha advertido que acudirán a la Justicia tanto "dentro como fuera" de España. "Nos dejamos la piel día a día por la seguridad de todos los españoles, soportamos la humillación de que sigan mermando nuestros derechos", ha lamentado.

Una de sus principales quejas es que mientras sus reivindicaciones no son atendidas las "presiones políticas" de Puigdemont si que son escuchadas. Ante esta situación han lanzado una serie de presuntas al ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska. "¿Cómo es posible que el ministro del Interior que viene de la judicatura y aseguró en sede parlamentaria que nuestras funciones no admitían cesión ni delegación a las policías autonómicas esté alentando una situación como la que estamos viviendo estos días?", se cuestionan.

A su juicio, "no cabe la tibieza cuando está en juego la integridad de nuestras instituciones, la seguridad del estado y el respeto a quienes garantizan nuestra seguridad". "No todo vale a cambio de poder", han finalizado al tiempo que han criticado que Pedro Sánchez miente y Marlaska se pone de perfil. "No puede ni debe seguir al frente de esta cartera", han solicitado.