Retiran un premio a Marlaska por las cesiones de competencias a Cataluña

Fernando Grande-Marlaska recibió en mayo de 2010 el "Premio Justicia y Libertad" por su labor cuando era magistrado de la Audiencia Nacional. La Confederación Española de Policía ha decidido retirar su nombre de la lista de galardonados más de una década después por su "desplante permanente" y "absoluta falta de compromiso con los policías y sus derechos profesionales".

Esta decisión fue aprobada por unanimidad por el Comité Ejecutivo Nacional de este sindicato de la Policía Nacional. Los motivos esgrimidos son, entre otros, la "ausencia total de avances en las principales reivindicaciones de mejoras laborales que Interior sigue despreciando".

Así, desde el sindicato se subraya que Marlaska no ha cumplido con la jubilación digna, la consideración como profesión de riesgo, la equiparación salarial real y la mayor protección física y jurídica ante el intolerable aumento de agresiones a policías. Sin embargo, la gota que ha colmado el vaso ha sido el anuncio reciente de la Proposición de Ley, apoyada por el PSOE y Junts.

El premio del sindicato que recibió Marlaska CEP

Una nueva cesión al independentismo por la cual los Mossos d’Esquadra podrán gestionar: "Competencias que hasta ahora, durante casi medio siglo de democracia, ejercíamos en exclusiva policías y guardias civiles en el ámbito de puertos, aeropuertos e inmigración". Es un "enorme abismo" el que ahora separa a los policías de Marlaska.

"Alguien que ignora cualquier avance en nuestra profesión o que consiente, tolera y justifica la quiebra del modelo policial mantenido hasta ahora por Gobiernos de UCD, PSOE y PP, no representa ya ni uno solo de los valores que CEP defiende", enfatizan.

Marlaska cambió "radicalmente"

Marlaska recibió este galardón cuando era magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción nº3 de la Audiencia Nacional. Sin embargo, y una vez fue nombrado ministro del Interior el 6 de junio de 2018, su actitud hacia los sindicatos de la Policía Nacional "cambió radicalmente".

Así, y pese a que desde ese momento se han celebrado nueve reuniones del Pleno del Consejo de Policía -el órgano paritario de representación de los agentes y el propio Ministerio- Marlaska sólo ha asistido a tres en estos casi siete años. "Demuestra su nula voluntad de diálogo y que los avances y mejoras profesionales de los policías ocupan un lugar escandalosamente residual en su agenda de prioridades", añaden.

Con todo ello, a la "indiferencia crónica hacia las reivindicaciones de los policías se suma el golpe mortal a nuestras competencias en Cataluña". Permite así la irrupción de los Mossos y genera un "amplio sentimiento de incertidumbre e indignación"entre los más de 3.400 agentes de la región.

"CEP no puede mantener la concesión de un premio de esta organización al ministro que está permitiendo todos estos ataques a nuestra realidad profesional. No podemos asistir impasibles a las reiteradas embestidas contra nuestros derechos y competencias", denuncian. Al hilo de esto, recalcan que no pueden tolerar que Marlaska ostente este premio al hacer oídos sordos a los llamamientos de los representantes de los policías nacionales.