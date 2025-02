Policías se plantan contra las cesiones a Mossos: "Que Marlaska salga de su escondite"

"Ha llegado el momento de que el señor Marlaska salga de su escondite". Así de contundente se ha mostrado el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ante la posibilidad de que los Mossos d'Esquadra aumenten su plantilla hasta casi alcanzar los 25.000 efectivos a cambio del "favor político de los separatistas".

El sindicato de la Policía Nacional ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez va a seguir "utilizando la seguridad pública de todos los ciudadanos". El objetivo del incremento de los mossos es poder prestar elservicio de extranjería, fronteras e infraestructuras críticas. "Es un sinsentido, es ilegal, tal y como detallamos en nuestro reciente informe jurídico", advierten.

"Creemos que ha llegado el momento de poner freno a esta locura que está jugando con el futuro de los policías nacionales, pero sobre todo está dejando pendiente de un hilo la seguridad de toda la ciudadanía a cambio de favores políticos. No todo puede servir y creemos que ha llegado el momento de que el señor Marlaska, salga de su escondite y demuestre que es el ministro del Interior", apostillan.

Para el SUP este es un "asunto muy serio" que afecta a la seguridad nacional y de toda la Unión Europea. "Vamos a seguir plantando caray ofreciendo batalla frente a este sinsentido y como ya hemos adelantado, si tenemos que acudir a la Justicia", añaden.

Momento de una detención de los Mossos d'Esquadra CME

"No nos va temblar el pulso", declaran. "Los responsables tendrán que parar o pagar las consecuencias", aleccionan. Hay cosas que "no pueden servir para negociar beneficios políticos" y "la seguridad de todo el pueblo es una de ellas".

Desde el SUP subrayan que van a poner "todos los límites que sean necesarios para salvaguardar los derechos y libertades de todos los españoles", con independencia del territorio en el que "vivan y del color político que les gobierne". "No somos la policía de ningún gobierno, somos la policía del pueblo (incluso de los que no nos quieren)", concluyen.

Más agentes de Mossos

Estas declaraciones se producen tras conocer este lunes que la Generalitat y el Gobierno de España han cerrado un paquete de más de 20 acuerdos en las comisiones bilaterales celebradas este lunes (la Comisión Bilateral Generalitat-Gobierno y la Comisión Mixta de Transferencias). Entre las medidas más destacadas se encuentra la ampliación del cuerpo de Mossos d'Esquadra hasta los 25.000 agentes en 2030.

Actualmente, Cataluña cuenta con 22.000 plazas, por lo que el acuerdo se concreta en la ampliación de "3.000 Mossos más patrullando las calles de la Cataluña urbana y la Cataluña real. El otro gran acuerdo es la creación de 60 nuevos juzgados en Cataluña, con el objetivo de reforzar la seguridad y combatir la multirreincidencia.