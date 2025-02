Policías protestan ante Interior por el "bochornoso regalo" de la competencias en País Vasco y Navarra

"El bochornoso regalo de las competencias en el País Vasco y Navarra". Este es el motivo por el que saldrá este martes a la calle la Confederación Española de Policía (CEP) para denunciar el "desprecio" que sufren por parte del titular del Ministerio del Interior Fernando Grande-Marlaska.

Los agentes de la Policía Nacional se concentrarán en el lateral del Ministerio del Interior en un acto que servirá para recordar que el Gobierno sigue haciendo "oídos sordos" a la mejora de la jubilación de los funcionarios, que, en este momento, implica una pérdida mensual de cientos de euros.

No obstante, el sindicato resalta que esta protesta también tiene como objetivo recordar que los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil siguen siendo uno de los pocos colectivos profesionales que no tienen la "consideración de riesgo". "No se pueden jubilar anticipadamente por los riesgos y penosidad de nuestra profesión", lamentan.

Las reivindicaciones policiales

Desde el CEP critican que Interior sigue "negándose a adoptar las medidas económicas necesarias para que policías y guardias civiles puedan tener una equiparación salarial real". "Sin percibir menos retribuciones que los miembros de los Cuerpos de seguridad autonómicos y locales", enfatizan.

VÍDEO: Marlaska llama "macarras de poca monta" a Desokupa: "No tienen nada que hacer con fuerzas y cuerpos de seguridad" Europa Press

En este sentido, el sindicato pone de relieve el "intolerable aumento de las agresiones" que justo coincide con el recorte de la "principal herramienta de trabajo de los agentes en la calle", que es la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Finalmente, este acto también resalta las cesiones de competencias en puertos y aeropuertos de País Vasco y Cataluña. "La aritmética parlamentaria ha roto el consenso alcanzado durante décadas por Gobiernos de uno y otro color y provocará la salida de la Policía Nacional de la zona pública de esas instalaciones", concluyen.