La pregunta es si la dirección etarra "durmiente" autorizó la entrevista de "Ternera"

ETA, que cometió su último atentado el 16 de marzo de 2010 en París, asesinando al policía Jean-Serge Nérin, y que en mayo de 2018 anunció su disolución, continúa muy presente entre nosotros. No solo porque existen 379 crímenes de sin resolver (hasta que el Tribunal Supremo no confirme la condena al asesino de Giménez Abad no serán 378), lo que supone el 44% del total de los asesinatos cometidos por la banda según el último informe del Parlamento Europeo.

El pasmo social por el documental realizado al criminal “Ternera” no debe sorprendernos, por lo menos a esa parte de la sociedad que no padece el “síndrome de Ermua”, como el de Estocolmo, pero versión de ETA, y que piensa más en el sufrimiento de las víctimas que en las reclamaciones de los verdugos.

A este respecto, ya en el mes de agosto, solicitamos al Festival Internacional de cine de San Sebastián y a la empresa Netflix que no proyectaran este reportaje, aludiendo que donde debería hablar este terrorista es en la Audiencia Nacional.

No hay debate más allá de lo moralmente aceptable. Entrevistar a un asesino que no muestra arrepentimiento ni ha pedido perdón por el daño causado es algo que no se tenía que hacer, pero se hizo. Ahora bien, cada uno decide si patrocinar el Festival Internacional de Cine de San Sebastián donde aparece la imagen de un terrorista vanagloriado obedece a los intereses de su empresa, o darse de baja de Netflix como signo de protesta ante esta canallada que lo único que hace es retorcer el dolor de las víctimas.

También debemos abordar aquellas cuestiones que rodean esta charla televisada a un individuo que está pendiente de extradición para ser juzgado en España por el asesinato de 11 personas (seis de ellas niños) y que actualmente tiene mucho peso dentro de la izquierda abertzale. Las dudas son; si la entrevista está autorizada por esa cúpula etarra “durmiente” que hemos indicado que existe y que dirige cada paso de los casi 50 terroristas huidos de la justicia. Si ha cobrado por la aparición televisiva, “ternera” acumula deudas con el Estado en concepto de indemnizaciones sin pagar a sus víctimas y que han sido abonadas por las autoridades españolas como responsables civiles subsidiarios. Como es posible que justo antes de ser detenido viviera en Suiza, país con una política migratoria muy férrea, y cruzara la frontera, tres o cuatro veces por semana, para ir a un hospital de la sanidad pública en Francia. Porqué tenía pasaporte noruego y era trasladado en coche diplomático durante las negociaciones en Oslo, según el mismo declaró.

Y sobre todo, quien costea la vida de Ternera en París, porque oficialmente no tiene ingresos, sólo ha cotizado los tres años en los que fue miembro de la mal llamada comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco.

Pero ahora lo realmente importante es humanizar a los asesinos en el plano político y social para así desjudicializar las atrocidades de ETA.Jordi sabe que el momento y al terrorista que había que entrevistar es “Ternera”.

Víctor Valentín Cotobal, Vicepresidente de la Asociación Dignidad y Justicia. Experto en terrorismo y seguridad.