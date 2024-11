Las preguntas del Senado a Hidalgo que acorralan al Gobierno tras la declaración de Aldama

Tras el terremoto que ha desatado Víctor de Aldama, figura clave en el «caso Koldo», por su declaración y confesiones en sede judicial, donde apunta tanto a Pedro Sánchez como a ministros del Gobierno y a exaltos cargos del PSOE implicados supuestamente en la trama de corrupción, el próximo viernes llega el turno de Javier Hidalgo, otra persona con mucha relevancia porque es el CEO de Globalia, propietaria del 80% de Air Europa, rescatada por Moncloa de forma sospechosa con más de 600 millones de euros. Hidalgo y Aldama han tenido relación porque han trabajado juntos y ambos pueden arrojar mucha luz sobre los vínculos del entorno de Sánchez con la trama.

En este sentido, Hidalgo está llamado a comparecer en la Comisión de Investigación del «caso Koldo» y lo hará arrastrando los pies ya que la Cámara Alta ha tenido que activar acciones penales para forzarle a ir. Aldama, en su declaración, ya ha revelado contactos con Sánchez, Begoña Gómez, ministros y supuestas comisiones pagadas a José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, aunque no parece que Hidalgo vaya a ir tan allá porque sus circunstancias son distintas ya que no está investigado judicialmente ni mucho menos está en prisión. Es más, está en una situación complicada con la aerolínea ya que se ha frustrado la venta a Iberia y, por tanto, muy probablemente se acoja a su derecho a no contestar a las preguntas de los grupos parlamentarios.

En todo caso, hay muchas preguntas que sobrevuelan su figura. Hidalgo ha quedado salpicado en la trama por su relación con Aldama, a quien tenía contratado como asesor, y con Begoña Gómez. Y en el punto de mira está, sobre todo, su relación con la mujer del presidente del Gobierno y el rescate de su aerolínea, ya que podría comprometer penalmente a Gómez por supuesto tráfico de influencias. Hidalgo, por tanto, se va a exponer a preguntas sobre Aldama y Gómez que pueden acorralar todavía más al Gobierno del PSOE, ya muy castigado por las revelaciones hechas por Aldama, que parece que han merecido credibilidad por parte del juez (y de la Fiscalía) ya que ha podido salir de la cárcel.

En este sentido, sobre Aldama, algunas de las preguntas que formularán los grupos parlamentarios, y a las que ha tenido acceso LA RAZÓN, van dirigidas a saber cuántos móviles de ministros le facilitó para poder contactar con los departamentos implicados en el rescate de Air Europa. Los partidos también buscarán saber sobre Hidalgo de qué negocios habló con Gómez y Aldama en la visita que hicieron a San Petersburgo; o, si contrató a Aldama solo para negociar con Venezuela o también como mediador con el Gobierno de Sánchez, tal y como han apuntado varias informaciones que han trascendido ya que el propio Aldama parece que exige más de cuatro millones a Air Europa por interceder para el rescate. Aquí también se puede apuntar al propio Ábalos y si se produjo la llamada del exministro socialista junto a Sánchez para confirmar el rescate de Air Europa.

Sobre Gómez, también se agolpan numerosas preguntas para Hidalgo. ¿Habló con Gómez del rescate a Air Europa en las visitas de la mujer del presidente a la sede de Globalia? ¿Puso en marcha Wakalua, el hub de innovación sobre turismo que patrocinó el Africa Center, para tener hilo directo con Gómez? ¿Qué pasó con la app de Telefarmacia que impulsó con Gómez? ¿Qué pasó con Hola Pueblos, la otra app que impulsó con Gómez, y que también presentó a la vicepresidenta Teresa Ribera?

Finalmente, también hay preguntas que apuntan a Sánchez. ¿Cuánto dinero logró de Correos, presidido entonces por el ex jefe de gabinete de Sánchez por contratar esa app? ¿Cuántas veces se ha reunido con Sánchez en Moncloa?

Hidalgo comparecerá el viernes, pero a lo largo de la semana pasarán hasta tres ministros por la Comisión de Investigación en el Senado: en concreto, María Jesús Montero y Ángel Víctor Torres, que han salido también señalados por Aldama (el expresidente canario, según el comisionista, habría llegado a pedir 50.000 euros). También estará Óscar Puente, sucesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes (previo paso de Raquel Sánchez).

Asimismo, el grupo parlamentario del PP en el Congreso lleva al Pleno de la próxima semana una moción en la que se incluye un punto que insta al Gobierno a «dar las explicaciones pertinentes» tras las revelaciones de Aldama. Esa votación permitirá medir qué apoyos va a tener el PP en esta lucha contra la corrupción que acorrala Sánchez, al Gobierno y al PSOE y tras haber mostrado su intención de presentar una moción de censura.